Wo immer man in Hannes Iseles Zimmer hinschaut, strahlt einen der kleine Sohn des Physiotherapeuten von Fotos entgegen. «Im November wird er zwei Jahre alt», sagt der stolze Vater. Ihn und sein Kind trennen 170 Kilometer. Zusammen mit Iseles Frau wohnt der Sprössling in Kappel-Grafenhausen in Deutschland. Seitdem Isele im März seine Stelle im Spital Limmattal angetreten hat, sieht sich die Familie nur noch am Wochenende. Zwischen ihnen liegen zwei Stunden Fahrt mit dem Auto. Manchmal verbringen auch alle zusammen das Wochenende in der Schweiz.

Der bessere Lohn in der Schweiz war ausschlaggebend für den Jobwechsel des 35-Jährigen. Sobald Iseles Frau ihr Studium in Deutschland beendet hat, will sie mit dem gemeinsamen Kind nachkommen. «Weil ich weiss, dass die Zeit hier absehbar ist, lässt es sich gut aushalten», so Isele. Zu Beginn war die Umstellung nicht einfach, auch bei der Arbeit nicht. «Viele Abläufe sind hier anders als in Deutschland.» Die Richtlinien würden im Spital Limmattal viel genauer eingehalten und jeder Mitarbeitende kenne seine Zuständigkeiten, sagt Isele.

Jeden Abend wird telefoniert

Abends nutzt er seine Zeit, um mit der Familie zu skypen. Wenn nichts anderes geplant sei, sehe er seine Frau so jeden Tag. Auch für seinen Sohn sei es wichtig, den Papa wenigstens über den Bildschirm sehen zu können, so der Physiotherapeut. Besonders viel Kontakt zu anderen Bewohnern habe er daher nicht. Man treffe sich aber ab und an in der Küche und tausche sich aus. Weil aber viele im Schichtbetrieb arbeiten, sei dies eher unregelmässig. Die Freundschaften, die er zu Hause sehr intensiv gepflegt habe, fehlen ihm hier. Nicht verzichten will er auf das Fotoalbum mit Bildern seiner Familie – das einzige Materielle, das ihm hier wichtig sei. «Meine Frau hat es mir geschenkt», sagt Isele.

Antonella Evangelista, Operationstechnik HF