Mit dem neuen Gemeindegesetz ist auch der Zweckverband Seniorenzentrum Im Morgen in Weiningen verpflichtet, einen eigenen Haushalt zu bilden. Per 1. Januar 2019 ist es so weit. Ab dann muss er sich grundsätzlich selber finanzieren – über seine Erträge, also die Grund- und Betreuungstaxen. Sie betragen heute täglich pro Person 115 plus 30 Franken (berechnet für Einzelzimmer – diese sind am häufigsten). Die Delegierten und Gemeinderäte haben von der Zentrumsleitung einen Businessplan verlangt. Die Firma Pricewaterhousecoopers überprüfte und bestätigte den Plan. Er sieht eine Erhöhung von Grund- und Betreuungstaxen um total 50 bis 55 Franken vor, sodass die beiden Taxen zusammen statt 145 Franken täglich neu zwischen 195 und 200 Franken ausmachen werden.

So sollen Bauten künftig selbst finanziert werden können. Heute hat das Seniorenzentrum Im Morgen die tiefsten Grund- und Betreuungstaxen im Bezirk. Nur auf Pflegestufe 0 (die Stufen gehen bis 12) werden sie von jenen in Schlieren unterboten. Speziell ist in Weiningen auch, dass die Betreuungstaxen für alle Bewohner gleich sind, ungeachtet der Pflegestufe. Zentrumsleiter René Brüggemann ist überzeugt, dass Weiningen auch nach der Erhöhung günstige Preise haben wird. «Auch andere Seniorenzentren werden ihre Taxen bis 2022 erhöhen müssen», sagt er. Zum Vergleich: Im modernen Urdorfer Alterszentrum Weihermatt, dessen Taxen 2013 nach der Sanierung auch erhöht wurden, betragen Grund- und Betreuungstaxen im Einzelzimmer heute 205 Franken. Zu den Grund- und Betreuungstaxen hinzu kommen jeweils die Pflegetaxen. Diese basieren aber auf übergeordneten Vorgaben von Bund und Kantonen. (deg)