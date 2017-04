Die Amtsführung Leimgrüblers sei im Rahmen einer Administrativuntersuchung abgeklärt worden, schreibt der Regierungsrat. «Diese stellte erhebliche Defizite und Pflichtverletzungen fest.» Die Direktion der Justiz und des Innern sei zum Schluss gekommen, dass diese Pflichtverletzungen in ihrer Gesamtheit für eine fristlose Kündigung ausreichend seien – insbesondere mit Blick auf die berufliche Stellung als Statthalter und Bezirksratspräsident sowie als Führungsperson und unter Berücksichtigung der damit verbundenen besonderen Vertrauens- und Verantwortungsposition. Diese Ansicht sei auch vom Regierungsrat vertreten worden. Der entsprechende Entscheid des Regierungsrats sei nicht veröffentlicht worden, «um die Persönlichkeitsrechte des ehemaligen Statthalters zu schützen».

Verwarnung und Auflagen

Geistlich, Wiederkehr und Joss wollten auch wissen, was die Voraussetzungen seien, dass jemandem eine «enge Begleitung» angeboten werde. Der damals zuständige Justizdirektor Martin Graf hatte gegenüber dieser Zeitung bestätigt, dass man Leimgrübler Unterstützung nahegelegt habe. «Die enge Begleitung einer Führungskraft wird in der Regel dann vereinbart», schreibt der Regierungsrat nun, «wenn in Bezug auf die Amtsführung Mängel festgestellt werden.» Komme der Vorgesetzte zum Schluss, dass der Betroffene die Mängel nicht selbstständig beheben könne, werde Unterstützung angeboten. «Die gleiche Möglichkeit besteht auch in Fällen von gesundheits- oder suchtbedingten Einschränkungen oder Beeinträchtigungen der Amtsführung», heisst es in der Antwort des Regierungsrats.

Ende 2012 seien aus den Kreisen der Interparteilichen Konferenz des Bezirks Dietikon schriftlich Vorwürfe zur Amtsführung Leimgrüblers erhoben worden. Der damalige Direktionsvorsteher sei den Vorwürfen nachgegangen, schreibt der Gesamtregierungsrat: «Er sprach eine Verwarnung wegen verschiedener Pflichtverletzungen aus, machte gewisse Auflagen und bot dem Statthalter von Dietikon eine Begleitung an, die dieser aber ausschlug.»

Schliesslich legt der Regierungsrat auch dar, wieso Leimgrübler trotz Einstellung des Verfahrens gegen ihn Kosten auferlegt worden sind. Dies sei rechtens, wenn der Beschuldigte «die Untersuchung schuldhaft durch rechtswidriges, verwerfliches oder leichtfertiges Verhalten verursacht oder deren Durchführung erschwert hat». Das vorwerfbare Verhalten müsse geeignet sein, «den Verdacht einer strafbaren Handlung zu erwecken und damit Anlass zur Eröffnung eines Strafverfahrens zu geben», schreibt der Regierungsrat.

Adrian Leimgrübler wird die regierungsrätliche Antwort zuerst studieren und nächste Woche Stellung nehmen.