So bereiten sich Praxen für den ersten Lockerungsschritt vor – inklusive «Covid-Anamnese»

Der erste Lockerungsschritt der vom Bund verordneten Coronamassnahmen rückt näher. Ab Montag starten unter anderem Zahnärzte, Massagepraxen und Physiopraxen wieder in den regulären Betrieb. Es kehrt also wieder ein Stück Normalität ein. Denn Zahnärzte und Physiopraxen waren zuvor nur eingeschränkt tätig und die Massagepraxen hatten ganz geschlossen.

«Wir werden uns wie bis anhin mit Mundschutz, Handschuhen und Schutzbrille schützen. Bei manchen Behandlungen werden wir FFP-Masken tragen, um uns besser zu schützen», sagt Hans Staunau, Zahnarzt und Inhaber der Zahnarztpraxis «Swiss Dental Star» in Dietikon. Neu werden die Patienten möglichst nicht im Wartezimmer warten, sondern die Hände waschen, desinfizieren und direkt ins Behandlungszimmer gehen. Begleitpersonen müssen ausserhalb der Praxis warten.

«Zudem führen wir eine Covid-Anamnese durch», sagt Staunau. So können die Angestellten beurteilen, ob die Patienten die Anzeichen auf eine Coronainfektion aufweisen. In Verdachtsfall werden sie voraussichtlich direkt in die Universitätsklinik Zürich verwiesen und nicht vor Ort behandelt. In den vergangenen Wochen war der Zahnarztbetrieb stark eingeschränkt.