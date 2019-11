«Smarteste Klasse»: Oberstufen-Klasse gewinnt Wettstreit

An der Berufsmesse Zürich hat die Juventus Wirtschaftsschule die Klasse A2c der Oberstufe Weiningen als «smarteste Klasse» ausgezeichnet. 42 Schulklassen mussten möglichst schnell zehn Fragen aus den Bereichen Mathematik, Deutsch und Allgemeinwissen beantworten, wie die Juventus Schule mitteilt. Die Weininger benötigten nur zwei Minuten und sechs Sekunden um alle Aufgaben zu lösen. Am 10. Dezember wird ein Vertreter der Juventus Schule der Klasse ihren Preis von 600 Franken zu in Weiningen überreichen. (liz)