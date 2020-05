Skiakrobatin Tanja Schärer: Auf die Piste geht sie immer noch, doch Pirouetten gehören der Vergangenheit an

Im November 2016 kommt die überraschende Meldung. Tanja Schärer, zweifache Olympia-Teilnehmerin und Weltcup-Medaillengewinnerin im Ski-Freestyle, tritt im Alter von 27 Jahren vom Wettkampfsport zurück. Per sofort. Und nur wenige Wochen vor dem Saisonstart. Die Sportwelt fragt sich: Was ist da nur passiert? Eigentlich gar nicht so viel, wird Schärer damals in der «Limmattaler Zeitung» zitiert, sie sei mit ihrer Entscheidung einfach «dem Kopf gefolgt». Das Herz habe schon länger den Rücktritt gewollt, so die Urdorferin. Fast schon trotzig fügt sie an: «Ich freue mich sehr auf meine Zukunft. Aber man weiss im Voraus nie, ob man einen Entscheid bereuen wird oder nicht.»

Mittlerweile sind dreieinhalb Jahre ins Land gezogen. Im Leben von Tanja Schärer hat sich seit jenem Spätherbst 2016 einiges verändert. Sie wohnt jetzt im Zürcher Oberland, ist seit letztem Jahr verheiratet und heisst nun Bühler. Bald wird die junge Familie Zuwachs erhalten, im Laufe des Sommers wird das erste Kind das Licht der Welt erblicken. «Es geht mir gut, alles tipptopp», sagt sie denn auch mit einem Lachen.

Hinter ihrem Entscheid von damals, quasi Knall auf Fall die Ski in die Ecke zu stellen, steht sie auch heute noch hundertprozentig. Schärer: «Ich bin damals an einem Morgen aufgewacht und sagte mir: Das wars. Punkt.» All die Entbehrungen, all die Opfer, die sie bringen musste, um an der Weltspitze zu bleiben – es reichte einfach. Auch der Ausblick auf eine dritte Olympia-Teilnahme 2018 in Pyeongchang konnte sie nicht von ihrer Entscheidung abbringen.