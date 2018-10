Ikarus hat den Weg in die Schweiz gefunden. Das Wachs seiner Flügel ist längst geschmolzen, doch die über sieben Meter hohe Skulptur aus Eisen scheint über dem Garten der Bergdietiker Kunstgalerie Bachlechner zu schweben. Das Kunstwerk ist frisch angekommen im Wiesental, wo Béatrice und Hanns Bachlechner seit zehn Jahren ihre Kunstgalerie betreiben.

Die Skulptur Ikarus, vor 14 Jahren vom österreichischen Künstler Hans-Peter Profunser geschaffen und seit 2006 in Bachlechners Besitz, ist bei weitem das grösste und schwerste Werk des Galeristenpaars. Vor zwei Wochen stand er noch im österreichischen Ausservillgraten, wo die Familie ein Anwesen besitzt. «Ikarus begrüsste am Dorfeingang die Besucher, er war ein schöner Empfang», sagt Hanns Bachlechner. Alle hätten Freude an ihm gehabt, erzählt der 67-Jährige weiter. Bis auf eine Person. Und ausgerechnet diese behauptete, Ikarus liege 20 Zentimeter auf ihrem Grundstück. Um einen Rechtsstreit zu vermeiden, entschied sich Hanns Bachlechner für den Transport der Skulptur. Das Wahrzeichen des Osttiroler Dorfes flüchtete per Lastwagen nun in die Schweiz.