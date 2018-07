Schneckenhäuser, Gräser, Efeu: Alle Naturmaterialien sind erlaubt. «Die Studentinnen können in dieser Woche ausprobieren, was es heisst, nur mit Naturalien zu arbeiten», sagt Ingrid Walser, Dozentin an der Hochschule für Heilpädagogik in Oerlikon. Zu diesem Zweck hat sie das Schulzimmer kurzerhand in die Natur verlegt. Die Teilnehmerinnen des Kurses sollen für einmal nicht über ihren Büchern und Laptops brüten, sondern an der frischen Luft ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Das braucht ein gutes Umfeld: «Ich suchte nach einem idyllischen, erholsamen Ort, der animierend ist», sagt Walser.