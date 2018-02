Anlässe wie das Theater-Spektakel seien wichtig, damit es für die Bevölkerung im Dorf Möglichkeiten gebe, sich zu treffen. Deshalb unterstütze die Kulturkommission der Gemeinde diesen Anlass, sagte der Oberengstringer Gemeindepräsident André Bender in seiner Ansprache. Der Männerchor Engstringen lud am Wochenende zum dritten Mal zum Theater-Spektakel im Oberengstringer Zentrum. Die Zürcher Freizeit-Bühne steuerte dem Anlass einen Einakter bei. Insgesamt 300 Gäste besuchten am Freitag und Samstag den Anlass.