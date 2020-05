«Sie gehen in die Geschichte ein»: Urdorf knackt 10'000er-Grenze und feiert besondere Neuzuzügerin

Die 10'000. Einwohnerin in Urdorf gibt dem Bevölkerungswachstum im Limmattal ein Gesicht. Urdorf ist nämlich nicht die einzige Gemeinde im Bezirk Dietikon, die sich kürzlich über eine runde Einwohnerzahl freuen durfte.

Im Februar 2019 zog Claudio Glöckler aus Bachenbülach nach Dietikon und erhielt von Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) eine Gratulationsurkunde. Er war der 27000. Einwohner Dietikons. Unterdessen ist der Bezirkshauptort weitergewachsen. Per Ende April 2020 zählt die Stadt 27540 Einwohner. Die Aargauer Nachbargemeinde Bergdietikon hat aktuell 2852 Einwohner.

Wachstum in Uitikon, Birmensdorf und Aesch

Die Gemeinde Aesch knackte Ende 2018 die 1500er-Grenze. Mittlerweile wohnen 1666 Personen im Dorf. Die Nachbargemeinde Birmensdorf konnte 2018 ebenso eine spezielle Grenze überschreiten. Einwohner Nummer 6500 zog ins Dorf. Zwei Jahre später leben in Birmensdorf bereits 6861 Personen. Uitikon zählt derzeit 4682 Einwohner. Die drei Gemeinden führen das Bevölkerungswachstum im Limmattal an. In Uitikon betrug es laut Statistischem Amt des Kantons Zürich im Jahr 2019 7,7 Prozent, in Aesch 6,8 Prozent und in Birmensdorf 3,3 Prozent. Auch in Oberengstringen war die Wachstumsrate 2019 mit 2,6 Prozent beträchtlich. In der Gemeinde leben derzeit 6733 Menschen.

Der Gemeinde Oetwil geht es umgekehrt. Sie zählt per

1. Mai dieses Jahres 2507 Einwohner. Man könnte meinen, das Dorf hätte die 2500er-Grenze vor Kurzem überschritten. Doch der Blick auf die Entwicklung der Einwohnerzahl verheisst anderes. Letztes Jahr ist diese in Oetwil von 2547 auf 2518 (minus 1,1 Prozent) gesunken. Der Trend scheint dieses Jahr also anzuhalten.

Auf eine runde Einwohnerzahl dürfen sich gleich vier Limmattaler Gemeinden vielleicht noch dieses Jahr freuen. Unterengstringen nähert sich mit aktuell 3934 Einwohnern der 4000er-Marke. Weiningen zählte Ende Mai 4836 Einwohner, die 5000er-Grenze rückt langsam näher. 18657 Personen haben ihren derzeitigen Wohnsitz in der Stadt Schlieren. Per Ende Jahr rechnet die Stadt nach dem Bezug vieler Neubauten mit etwa 1500 Einwohnern mehr. Schlieren könnte seinen 20'000. Einwohner schon bald feiern.

Geroldswil ist nah dran, die 5000er-Grenze zu knacken. 2018 erfolgte jedoch ein Rückschritt. Die Einwohnerzahl sank von 4918 auf 4910. Unterdessen ist sie aber wieder auf 4929 angestiegen. Die 5000er-Marke dürfte mit dem Bezug der 27 Wohnungen der Überbauung Huebegg und der 13 neuen Wohnungen der Zürcher Kantonalbank jedoch Ende 2020 in greifbarer Nähe sein.