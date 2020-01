Sie finden Gehör: Stadtrat unterstützt das Anliegen der Jugendlichen

Erfolg für die Dietiker Jugendsession: Der Stadtrat unterstützt das Anliegen der Jugendlichen, die Sporthallen und Singsäle ausserhalb der Unterrichtszeiten unkompliziert mieten zu können. Das schreibt er in seinem Bericht zu einem Postulat von Michael Segrada. Der FDP-Gemeinderat hatte letzten Frühling namens der Jugendlichen einen Vorstoss eingereicht, in dem der Stadtrat ersucht wird, ein Nutzungskonzept für die Turnhallen zu erarbeiten, sodass Schülerinnen und Schüler sowie Lernende und Gymnasiasten die Benutzung der Turnhallen ausserhalb des schulischen Programms ermöglicht werden kann. Hervorgegangen ist das Postulat aus der Dietiker Jugendsession vom November 2018.

Um die Reservationen der Hallen möglichst unkompliziert zu gestalten, ist laut Stadtrat ein Online-Raumreservationssystem in Planung, das auf diesen Frühling hin umgesetzt werden soll. «Freie Zeiten sind zurzeit öffentlich beziehungsweise online leider nicht einsehbar. Die Schulverwaltung plant jedoch, für die Belegung der Singsäle und Turnhallen ein Online-Reservationssystem einzuführen», schreibt der Stadtrat in seiner Antwort. Das System sei bereits evaluiert und in anderen Gemeinden und Städten erfolgreich im Einsatz.

Bereits heute können Turnhallen gemietet werden

Bis zur Einführung der Online-Reservation verweist der Stadtrat auf die bereits heute zur Verfügung stehenden Antragsmöglichkeiten. Die entsprechenden Dokumente finden sich auf der Webseite der Schule, da die Belegung der Turnhallen und Singsäle ausserhalb der Schulunterrichtszeiten durch die Schulverwaltung organisiert wird. Bereits heute stünden der Bevölkerung die Turnhallen für einmalige und die Singsäle für regelmässige Belegungen ausserhalb der Schulzeiten unter der Woche zur Verfügung, so der Stadtrat. «Die Räumlichkeiten können auch am Mittwochnachmittag, über Mittag, am Wochenende und für Spezialanlässe während der Schulferien für einmalige Belegungen gemietet werden», schreibt er.