Die Teilnehmer der Sendung «Bauer, ledig, sucht ...» sind bald wieder im Fernseher zu sehen. In der neuen Trödelshow «Schatz oder Plunder – Fundstücke vom Land» holen sie ihre Schätze aus Keller und Estrich und probieren, diese unter die Leute zu bringen. Damit die Fundstücke richtig, also als Schatz oder Plunder, beurteilt werden können, holte sich der Moderator Marco Fritsche professionelle Hilfe. So engagierte er auch Bernhard und Marlen Jost. Das Ehepaar führt seit rund 30 Jahren die Antik-Liquidation in Weiningen. Die beiden werden in der Sendung mit anderen Händlern um die zusammengesuchte Ware der Bauern feilschen.

Tritt man an der Regensdorferstrasse durch die verglaste Scheunentüre ins innere des Ladens, wartet ein funkelndes Märchenland auf den Kunden. Dutzende Kronleuchter hängen von der Decke, vergoldete Throne dienen als Sitzgelegenheiten, von der Wand schauen bronzene Menschenfiguren und silberne Hirsche in alle Richtungen. «Die haben wir ganz neu», sagt Marlen Jost.

Die Antiquitätenhändler sind nicht auf einem verstaubten Sortiment sitzen geblieben: Mittlerweile besteht ihr Sortiment zur Hälfte aus Möbeln, die sie von ihrem Lieferanten aus Indonesien beziehen. Dieser stellt auf Kundenwunsch auch massgefertigte Stücke her. Die andere Hälfte besteht weiterhin aus antiken Stücken.

Fehlkäufe gehören dazu

Auch Josts tätigten schon Fehlgriffe, jedoch nicht unbedingt bei der Einschätzung der Antiquitäten, sondern eher beim Vorhersehen der Kundenwünsche. «Da haben wir auch schon auf das falsche Pferd gesetzt, etwa auf Dekorationskerzen», sagt Jost. Letztere entpuppten sich als Ladenhüter. Doch man müsse auch als Antiquitätenhändler immer wieder das Sortiment erweitern. Im Gegensatz zu den Kerzen wurden die Kronleuchter zu regelrechten Kassenschlagern. Kunden aus ganz Europa reisen dafür an.