Urdorf «Der enorme Aufwand hat sich von A bis Z gelohnt»: Pfadi Uro feierte das Jubiläum doch noch Die Urdorfer Pfadi Uro holte am Wochenende das wegen Corona verschobene Fest zum 50. Geburtstag nach.

16 Bilder 16 Bilder Am Samstagmorgen gab es einen spannenden Postenlauf. Christian Murer

Im Jahr 1970 gründeten in Urdorf ein paar Unentwegte die Pfadi-Abteilung Uro. Seither sorgten viele Verantwortliche Jahr für Jahr für unvergessliche Momente, sei es im Pfadialltag selber, bei Ausflügen oder in den verschiedenen Lagern. Deshalb sollte auch das halbe Jahrhundert Pfadi Uro 2020 gebührend gefeiert werden. Doch Corona machte diesem Ansinnen einen Strich durch die Rechnung – vorerst. Denn am vergangenen Wochenende ging das Jubiläumsfest doch noch über die Bühne.

Stubete Gäng sorgte für Stimmung

Höhepunkt war der Auftritt der Stubete Gäng am Freitagabend vor zahlreichen Besucherinnen und Besuchern. Die Stimmung vor der Bühne im Festzelt beim Parkplatz Zwischenbächen war grossartig. Die Leute klatschten, hoben die Hände, hüpften herum, sangen mit und zückten fleissig die Handys. Gekleidet waren die Musiker in den für sie typischen rot-weiss karierten Outfits. Angeführt von Frontmann Aurel Hassler brachten sie das Festzelt mit dem Hit «Petra Sturzenegger» zum Beben.

Das Jubiläumsfest der Pfadi Uro begeisterte junge Besuchende mit einem vielfältigen Programm: Von Seilziehen bis musikalische Einlagen war alles mit dabei. Christian Murer

Diesen Sommer veröffentlichte die Stubete Gäng bereits das dritte Album «Hoodie Gäägeler». Es bietet einen leicht verrückten Mix aus Hip-Hop-Beats, Ländler und eigenwilligen Stilen. «Unser Erfolgsgeheimnis ist das Lustprinzip», beschreiben es die Brüder Aurel und Moritz Hassler, die mit Vater Hans und Onkel Claudio eine verschworene Familieneinheit bilden. Seinen Auftritt wegen Krankheit absagen musste am Freitag DJ und Produzent Mr. Da-Nos. Für ihn legte DJ Dave202 auf.

Postenlauf, Spaghetti-Plausch und Tombola-Verlosung

Am Samstagmorgen organisierten die Leiter auf dem Parkplatz ein Kinderprogramm. Bei einem abwechslungsreichen Postenlauf konnte sich die ganze Familie unterhalten. In der Festwirtschaft herrschte wie am Freitagabend Hochbetrieb. Beim Jahrgangstreffen der Pfadis von 1970 bis 2022 wartete auf die rund 100 Teilnehmenden ein traditioneller Spaghetti-Plausch sowie ein lockeres Unterhaltungsprogramm. Zur Tombola-Verlosung am Sonntagnachmittag gab’s zum Jubiläumsabschluss Wurst und Schlangenbrot sowie Kaffee und Kuchen.

Organisatoren ziehen ein positives Fazit

Die beiden Abteilungsleiter Mirjam «Alupa» Steiner und Nicolas «Parapic» Scheurer zogen beim Aufräumen am Sonntagnachmittag ein positives Fazit:

«Nach zweijähriger, sehr aufwendiger Organisation konnten wir an diesem Wochenende ein Riesenfest feiern – am Freitag mit dem ganzen Dorf und am Samstag und Sonntag mit der grossen Familie der Pfadi Uro.»

Die Stimmung sei toll gewesen. Der enorme Aufwand habe sich von A bis Z gelohnt. «Auch die zahlreichen Helferinnen und Helfer, die das Fest in jeder Hinsicht grandios unterstützten, können auf ein gelungenes Jubiläumsfest zurückblicken», so die beiden Pfadi-Verantwortlichen. Höhepunkte seien für alle der Auftritt der Stubete Gäng sowie das Jahrgangstreffen der ehemaligen Pfadis gewesen.