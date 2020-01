Sie berührten die Herzen des Publikums — Ad-hoc-Chor lockte viele Gospelliebhaber in die Kirche

Für viele stehen die jährlichen Gospelkonzerte in der reformierten Kirche Weiningen wohl fix im Konzertkalender. Am vergangenen Samstag und Sonntag war es wieder so weit. Mittlerweile in der zwölften Saison werden die Konzerte des Ad-hoc-Chors von Dirigentin Rita Sidler geleitet; gemeinsam mit Susanne Dietze. Rund 15 Neuzugänge singen heuer im nun 80-köpfigen Chor mit. «Das gibt eine schöne Durchmischung», so Sidler. Nach den Herbstferien begannen die Proben, ab Januar wurden sie intensiver. «Es ist ein tolles Gefühl, wenn man sich Anfang Jahr bereits auf der Zielgeraden für ein Konzert befindet», so Sidler.

Die Kirche war am Sonntag, wie jedes Jahr, rappelvoll. Die Besucher auf den Emporen standen auf, um einen Blick auf den feierlichen Einzug der Sängerinnen zu erhaschen. Sobald der Chor ansetzte, lehnte sich aber manch einer wieder zurück. Denn die vereinten Stimmen vermochten die Kirche bis zu den hintersten Bänken auszufüllen.

Der Hirte achtet auf seine Schäfchen

Begleitet wurde der Chor von einem Instrumental-Ensemble, bestehend aus Denise Furler am Klavier, Roberto Carrasco am E-Bass, Urs Habegger am Schlagzeug und Lyudmila Tkatch an der Oboe. Ein ums andere Mal rieselte einem bei den Soli von Nicole Killer und Daniel Mark ein Schauer über den Rücken, etwa bei «Move Mountain» (Killer) und «I am The Good Shepherd» (Mark). Das Thema des Hirten, der auf seine Schäfchen achtet, tauchte im vielfältigen Programm wiederholt auf. Stücke mit wunderbaren Harmonien wie «Worthy Is The Lamb» wechselten sich ab mit peppigen Songs wie «Glory! What A Wonderful Day».