An einem Mittwochnachmittag im November letzten Jahres hatte die Polizei in einer Sammelgarage in Geroldswil zwei Männer auf frischer Tat ertappt: Die beiden wollten gerade vier Reifen samt Felgen, ein elektronisches Spielzeugauto und einen Transport-Rolli mitlaufen lassen. Die Polizei nahm die zwei Serben in U-Haft.

Der 36-jährige Automechaniker und der 49-jährige Elektrotechniker schwiegen nicht lange. Sie gestanden, sich seit etwa Oktober in verschiedenen Sammelgaragen mit Reifen samt Felgen selbst bedient zu haben. Dies vorwiegend in Winterthur und in Zürich.

Die genauen Zeitpunkte ihrer Taten und die Lage der aufgesuchten Garagen konnten sie nicht bezeichnen. Da die Diebstähle gemeldet worden waren, konnte die Polizei ihnen diesbezüglich jedoch auf die Sprünge helfen. So kamen denn insgesamt 17 Objekte zusammen. Ob weitere Garagen von den zwei Kriminal-Touristen heimgesucht worden waren, konnte nicht nachgewiesen werden.

Kein Sachschaden angerichtet

In die Garagen, die sie als ihre Auto-Zubehör-«Shops» nutzten, waren die Männer jeweils entweder kühn durchs Mehrfamilienhaus gelangt. Oder sie hatten einfach darauf gewartet, bis sie bequem durch ein offenes Garagentor ins Innere spazieren konnten. Bezüglich Sachschaden haben sie also ein lupenreines Gewissen. Was die Beute betrifft, so summierte sich deren Wert auf 34 500 Franken. Von elf Wagen – unter anderem Audi, BMW, Skoda, Lexus – haben die Täter je vier Reifen samt Felgen entwendet, aus zwei weiteren Garagen einmal Reifen ohne Felgen und einmal nur die Felgen. Erbeutet haben sie überdies zwei Dach- und einen Veloträger, zwei Dachboxen, einen Kinderwagen, ein elektronisches Spielzeugauto und einen Transportrolli. Mehrere dieser Beutestücke konnten von der Polizei sichergestellt werden.

Die Untersuchungsbehörde arbeitete schnell. Bereits sieben Monate nach der Festnahme lag die Anklageschrift vor. Beschuldigt des gewerbs- und bandenmässigen Diebstahls beantragte der Staatsanwalt für jeden der beiden eine teilbedingte Freiheitsstrafe von zwei Jahren; die Hälfte davon sei zu vollziehen.