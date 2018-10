Längst ist Dietikon eine Stadt. Doch an diesem Wochenende besann man sich auf seine Wurzeln und frönte der bäuerlichen Dorftradition: dem Erntedankfest, der «Sichlete». Sichlete in Dietikon bedeutete für 37 Jahre: Gemütliches Beisammensein mit Berner Platte und Ländlermusik.

Vor drei Jahren übernahm eine neue Generation die Organisation des Traditionsanlasses von der Trachtengruppe. Das junge Team um Florian Hunsperger hatte zum 40-Jahr-Jubiläum der Sichlete einen Geistesblitz: Warum nicht die Metzgete, einen weiteren Brauch, der nicht mehr vom Turnverein durchgeführt wurde, an der Sichlete wiederbeleben?

300 Besucher

Gedacht, getan. Auf dem Zentralschulhausplatz erwarteten die Organisatoren am Freitagabend zur Metzgete, die die Sichlete Dietikon nun umfasste, 250 Besucher. Gekommen sind über 300. An der Metzgete wurden Teile vom Schwein gegessen, die sonst nicht verwertet wurden. Othmar Gut von der Metzgerei Hildebrand lieferte 80 Kilo Rösti, 15 Kilo Leberli, 35 Kilo Gnagi, 20 Kilo Leberwurst, 60 Kilo Blutwurst und 100 Bratwürste. «Freude am Anlass ist unser Erfolgsrezept», sagte Gut stellvertretend für sein Küchenteam.