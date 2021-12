Seuzach/Urdorf Neue Avec-Box kommt mit anderem Design – und ist viel kleiner als jene in Urdorf Nahe Winterthur eröffnet der Valora-Konzern am Mittwoch seine nächste Avec-Box. Sie ist kleiner und sieht ganz anders aus als jene auf dem Luberzen-Areal in Urdorf.

Die pinke Avec-Box in Urdorf-Nord wurde Ende Juni 2021 eröffnet. Severin Bigler

Knapp sechs Monate ist es her, seit auf dem Urdorfer Luberzen-Areal die pinke Avec-Box eröffnet wurde. Der Laden ist rund um die Uhr geöffnet, kommt ohne Verkaufspersonal aus und steht allen offen, die 16 Jahre oder älter sind und sich die nötige Avec-App installiert haben. Neben dieser Avec-Box in Urdorf-Nord steht eine weitere in Arlesheim im Kanton Basel-Landschaft.

Nahe Winterthur – genauer: im Ortsteil Oberohringen der Gemeinde Seuzach – bäckt der Valora-Konzern nun wesentlich kleinere Brötchen. Der dortige Self-Checkout-Laden, der am 22. Dezember eröffnet wird, umfasst nur 24 Quadratmeter. Zum Vergleich: In Urdorf sind es 41 Quadratmeter. Auch die Anzahl Produkte wurde für die neue Avec-Box bei Winterthur massiv reduziert. In Urdorf startete die Avec-Box mit rund 1000 Artikeln im Angebot. In Seuzach sind es nur noch rund 500, wie ein Valora-Sprecher gegenüber «20 Minuten» sagte. Die bisherigen Erfahrungen hätten gezeigt, dass «nicht alle Artikel nachgefragt werden», so der Valora-Sprecher weiter. Die neue Avec-Box sieht zudem ganz anders aus als die bisherigen. Statt mit pinker Farbe wartet sie mit einem Holzdesign auf.

So sieht die viel kleinere Avec-Box aus, die nun im Seuzacher Ortsteil Oberohringen bei Winterthur eröffnet wird. Zvg/Valora

Ganz so attraktiv wie die Urdorfer Variante dürfte die Seuzacher Avec-Box aber nicht sein – stehen doch neben der Urdorfer Avec-Box auch noch mehrere Foodtrucks. Erst kürzlich wurde etwa ein Raclette-Foodtruck eröffnet. Daneben gibt es weitere Foodtrucks, die unter anderem Bowls und Pizzas anbieten.