Service public Total 67 Limmattaler Briefkästen leert die Post samstags nicht mehr Service public am Samstag fällt grösstenteils weg. Eine Bestandesaufnahme zu den 89 Briefkästen der Region zeigt, welche auch in Zukunft noch zu gebrauchen sind.

Viele Briefkästen werden nicht mehr geleert. (Symbolbild) Foto: Keystone

Übermorgen Samstag ist es so weit: Der 5. Juni wird der erste Samstag sein, an dem der gelbe Briefeinwurf beim Bahnhof Glanzenberg nicht mehr geleert wird. Weil zugleich die Leerungszeit unter der Woche von 17 auf 8 Uhr verschoben wird, bedeutet das: Einen A-Post-Brief, der am Freitag um 8.15 Uhr eingeworfen wird, nimmt der Pöstler erst am Montagmorgen in die Hand und der Brief kommt erst am Dienstag – also vier Tage nach dem Einwurf.



Gleich wie dem Glanzenberg-Briefeinwurf geht es zahlreichen anderen gelben Kästen im Limmattal. Von den total 89 Briefeinwürfen im Bezirk Dietikon und der Gemeinde Bergdietikon wurden bisher 88 auch am Wochenende, also am Samstag und in seltenen Fällen am Sonntag, geleert. Diese Zahl schrumpft nun zusammen wie ein ­Eiswürfel an der Juni-Sonne: Bei 67 Briefkästen in der Region stellt die Post die Samstagsleerung ein. Neu werden also nur noch 21 am Wochenende ­geleert.



Neu gehört das Leeren zur morgendlichen Postauslieferung

Hinzu kommt, dass sie neu ­grundsätzlich fast alle Briefeinwürfe gleich am Morgen leert – in den meisten ­Fällen schon um 8 Uhr. Die Leerung übernimmt neu der Pöstler, der gerade die Post am verteilen ist. Nur in ­sel­tenen Fällen findet die Leerung noch am Abend, zum Beispiel um 17.30 Uhr, statt.

All das hat zur Folge, dass man ­besonders gut aufpassen muss, wo man einen Brief einwirft, damit er nicht erst vier Tage später ankommt wie beim oben erwähnten Beispiel Glanzenberg. Das Beispiel steht stellvertretend für viele andere. Der Briefeinwurf beim Spital Limmattal in Schlieren ist genauso betroffen wie ­jener bei der Bushaltestelle Eggbühl in Oberengstringen.



Die Wege zum nächsten brauch­baren Briefkasten werden somit länger. Wo man am Freitagabend oder Samstagmorgen einen A-Post-Brief ein­werfen muss, damit er am Montag ­ankommt, zeigt unsere Übersicht – die Gemeinden sind dabei nach Anzahl Briefkästen geordnet.



Dietikon:

Der Bezirkshauptort ­verfügt über 24 Briefkästen. Jener im Limmatfeld an der Heimstrasse 1 ist der einzige, der schon bisher am samstags nicht geleert wurde. Neu ­werden 19 Briefkästen am Wochen­ende nicht geleert. Fünf Alternativen bleiben: Der Einwurf beim ­Stadthaus wird samstags um 8 Uhr ­geleert, jener beim Löwenzentrum um 10 Uhr, jener bei der Post-Filiale Dietikon 2 Brunau um 11 Uhr, jener bei der Post-Filiale Dietikon 1 um 16 Uhr und jener beim Bahnhof am Sonntag um 15 Uhr.

Schlieren

Von den 18 Briefkästen werden neu nur noch drei am ­Wochenende geleert. Beim Stadthaus kommt der Pöstler um 8 Uhr am ­Samstag. Gleichentags um 12 Uhr wird der Einwurf bei der Postfiliale beim Bahnhof geleert und am Sonntag um 15 Uhr ist der Briefkasten direkt beim Bahnhof an der Reihe.



Urdorf:

Von den 11 Briefeinwürfen wird nur noch einer am Samstag geleert – jener direkt bei der Post-Filiale an der Birmensdorferstrasse 101 um 12 Uhr.



Uitikon:

Von den 8 Briefkästen ist jener im Einkaufszentrum Waldegg der einzige, der samstags noch geleert wird. Um 11 Uhr ist es jeweils so weit.

Bergdietikon:

Das Dorf mit den vielen Weilern hat verhältnis- mässig viele Briefkästen, nämlich 7. Jener beim Volg ist neu der einzige, der auch am Samstag seine Aufgabe ­erfüllt – er wird dann um 11 Uhr ge- leert.

Birmensdorf:

Von den 7 Briefkästen wird nur noch einer am Samstag geleert – um 12 Uhr nimmt sich die Post dem Briefeinwurf direkt bei ihrer Filiale an.

Oberengstringen:

Um 11 Uhr leert die Post am Samstag ihren Briefkasten im Zentrum. Die anderen 5 Briefkästen im Dorf ignoriert sie am Samstag.



Weiningen:

Von den 4 Briefkästen befinden sich 2 im Dorf und 2 in der Fahrweid. Der Einwurf im Dorf an der Regensdorferstrasse 2 und jener in der Fahrweid an der Brunaustrasse 3 werden samstags um 11 Uhr geleert.

Geroldswil:

Hier gab es schon bisher nur den Briefeinwurf bei der Postfiliale im Dorfzentrum. Er wird nach wie vor samstags um 11.30 Uhr geleert.



Unterengstringen:

Hier gab es schon bisher nur den Briefeinwurf bei der Postfiliale im Sennenbüel. Er wird nach wie vor samstags um 11 Uhr geleert.

Oetwil:

Hier gibt es auch keine Änderung – um 11 Uhr wird am Samstag der Briefkasten beim Volg geleert.

Aesch:

Auch hier findet der Briefeinwurf beim Volg statt. Samstags wird um 11 Uhr geleert.



Die Angaben basieren auf einzelnen Leerungszeiten-Blättern, die die ­«Limmattaler Zeitung» auf Anfrage von der Post erhalten hat. Einzig die Gemeinde Urdorf hatte ihre Bevölkerung mit dem Schreiben, das sie von der Post erhalten hat, via ihre Website auf den Leistungsabbau der Post aufmerksam gemacht.

Filiale weg, Geldautomat weg, Samstagsleerung weg

Diese Sparübung reiht sich ein in eine ganze Serie. So machte die «Limmat­taler Zeitung» dieses Jahr bereits ­publik, dass die Post ihre Filiale Dietikon 2 Brunau noch dieses Jahr schliessen und durch eine Agentur im Kiosk des Bahnhofs Glanzenberg ersetzen wird, und dass die Postfinance einen von zwei Geldautomaten bei der ­Postfiliale Dietikon 1 ausser ­Betrieb nimmt.

Post-Sprecher Markus Werner begründet die neuerliche Sparübung mit den sinkenden Briefmengen aufgrund der Digitalisierung. In den letzten fünf Jahren habe die Briefmenge, die über klassische Briefeinwürfe aufgegeben wird, um 25 Prozent abgenommen.



Deshalb sei nun mehr Wirtschaftlichkeit respektive Effizienz gefragt. Dies wird erreicht, indem der jeweilige Pöstler die Briefeinwürfe direkt dann leert, wenn er den Haushalten und Unternehmen die Post zustellt. «Dadurch sind weniger Zusatzfahrten und Zusatztransporte notwendig», sagt Werner.



Er weist zudem darauf hin, dass sich die Post bewusst dafür entschieden habe, «die Leerungszeiten zu optimieren und nicht die Briefeinwürfe abzubauen». Die Briefeinwürfe dürfen stehen bleiben. Nur geleert werden sie am Samstag nicht mehr.



Die Folge: Je nach Wohnort ist der nächste Briefkasten, der auch am Samstag zu gebrauchen ist, weit entfernt. Das ist für all jene keine gute Nachricht, die nicht mehr so ­mobil sind wie die Pöstler auf ihren Elektro-Töffli.