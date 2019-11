Seit 50 Jahren rollt im Stadthaus Dietikon der Ball

Geht es im Bezirkshauptort um Fussball, denkt man zuerst an den FC Dietikon. Nur wenige wissen hingegen, dass es einen weiteren Fussballclub in dieser Stadt gibt. Jener der Stadtverwaltung Dietikon. Diesen Samstag feiert der FC Stadthaus Dietikon seinen 50. Geburtstag. Im Gründungsjahr 1969 und den darauffolgenden Jahrzehnten waren die Mitglieder ausschliesslich in der Stadtverwaltung tätig. Das Stadthaus war einst im Gebäude der heutigen Stadtbibliothek Dietikon untergebracht, weshalb die Feier an diesem Ort stattfindet. Siebzig Personen haben sich angemeldet, aber noch bleibt das Programm geheim.

«Wir haben eine Überraschung geplant und essen am Abend gemeinsam im Restaurant Heimat», erzählt Präsident Paul Brunner. Er präsidiert den Verein seit elf Jahren und ist bereits 1982 auf einem Mannschaftsfoto mit der Captainbinde zu sehen. Heute seien die wenigsten Mitglieder noch in der Stadtverwaltung tätig und das gemeinsame Ziel habe sich etwas verschoben. So habe sich der Fussballclub über die Jahre eher zu einem Freizeitverein gewandelt.