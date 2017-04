Malerei als Gegenpol

Nicht nur die Farbgebung sei nicht immer geplant, auch die Formen seiner abstrakten Bilder würden die Fantasie zum freien Assoziieren anregen, so Robmann. So sei auch schon einmal ein Bildtitel entstanden: Als er in ein bereits mit grauen Linien und Flächen grundiertes Bild mehr Bewegung bringen wollte, tupfte er mit einem kleinen Schwamm weisse Farbe auf. Ein Bekannter entdeckte im Weiss drei venezianische Masken und der Künstler selbst dazu noch eine weisse Robe. Kurzerhand taufte er es «Carneval in Venedig».

«Ich schätze es sehr, in meiner Malerei meinen Emotionen freien Lauf zu lassen, die Freiheit zu leben und den Zufall zu geniessen», so Robmann. Vielleicht habe er sich auch deshalb für die Kunst entschieden, weil diese das pure Gegenteil seines Berufes ist. Als ehemaliger Leiter des Genfer Rechenzentrums der Schweizerischen Kreditanstalt (heute Credit Suisse) war er stark in festen Strukturen eingebunden, alles musste rational und nach Projektvorgaben funktionieren.

Einen Einblick in Robmanns künstlerische Gegenwelt gibt seine Ausstellung «Farben – Formen – Fantasie» in der Dietiker Stadtbibliothek mit 52 Werken, die zwischen 2009 und 2016 entstanden sind. Jede der mittlerweile schon über 50 Ausstellungen, die seit 1997 in der Bibliothek stattgefunden haben, habe ihren eigenen Charakter, sagt Leiterin Agnes Matt. Man spüre darin die Persönlichkeit der Künstler. Die Ausstellung von Peter Robmann atme einen bunten und fröhlichen Geist, so Matt.