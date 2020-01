Sechs Lokale verkauften illegal Bier — Testkäufe zeigen verbesserte Situation

In Oberengstringen werden im Auftrag der Jugendkommission jeweils übers Jahr verteilt Alkohol- und Tabaktestkäufe durchgeführt. Für 2019 zieht die Jugendkommission eine positive Bilanz, wie sie mitteilt. Bei allen Testkäufen in den Oberengstringer Verkaufsstellen – darunter Restaurants, Tankstellenshops und Kioske – wurde nur in einem Fall ein Regelverstoss festgestellt. Weiter heisst es in der Mitteilung, dass mit dem fehlbaren Betrieb das Gespräch gesucht worden sei. Zudem erhielt er einen Brief von der Gemeinde, in dem auf die Bestimmungen des Jugendschutzes und drohende Konsequenzen bei weiteren Missachtungen hingewiesen wurde. (flo)