Im Weininger Restaurant Linde herrschte viel Betrieb: Während verschiedene Gäste im Lokal eintrafen, machten sich die Schwyzerörgeler vom Föhrenwäldli – das sind Sylvia Bernet, Andi Bichsel, Hans Meier und Erich Schärer – bereit, ihre mittlerweile 30. Stubete auszurichten. An diesem Samstag war alles ein wenig anders, denn der Event-Saal der Linde, ansonsten Spielstätte der Gruppe, wurde für ein Hochzeitsbankett festlich geschmückt.

Deshalb fand die Limmattaler-Stubete ausnahmsweise in der Gaststube sowie im Stübli statt. Das hatte Charme sowie Vorteile: «Die Akustik im Restaurant ist sogar etwas besser als im Saal», wie Andi Bichsel sagte. So nahm der Abend beschwingt seinen Lauf: Die Gäste rückten gemütlich zusammen, das Gastro-Team rund um die Wirtin Maya Grossmann windete sich geschickt durch das Publikum und den Musikern standen gleich zwei Plattformen zur Verfügung.

Grosser Aufmarsch blieb aus

Neben den Protagonisten, die den Anlass organisierten, hatten sich mit der Kapelle Wasserflue, eine Formation aus dem Aargau, sowie den Strizzi Fägern aus dem Zürcher Unterland, zwei Formationen bereits im Vorfeld angemeldet, welche die Gäste mit ihrer Musik begeisterten. Auch die bekannte Jodlerin, Sängerin und Volksmusikinterpretin Gitta M. gab sich die Ehre. «Der Sinn der Stubete ist aber auch, dass man spontan vorbeikommen und mitmachen kann», so Meier. Zwar blieb der grosse Aufmarsch wegen der Frühlingsferien aus, der Stimmung tat dies aber keinen Abbruch: Gerade im Stübli wurde schon nach kurzer Zeit eifrig mitgeklatscht und mitgeschaukelt. Nie blieb es ruhig an diesem Abend, denn musiziert wird an einer Stubete durchs Band.