Schwingen Der Grundstein für das Zürcher Kantonalschwingfest 2025 in Urdorf ist gelegt Der Trägerverein ist gegründet, die erste OK-Sitzung abgehalten. Die Planung für das Zürcher Kantonalschwingfest in zwei Jahren nimmt Fahrt auf.

Das sind die Gründungsmitglieder des Trägervereins Schwingfest 2025 Urdorf. Stehend (von links): Hans Wicki (OK-Vizepräsident), Bea Castro (Präsidentin Frauenriege), Martina Schaffner (Präsidentin Damenriege) und Michael Pauli (Präsident Männerriege). Sitzend (von links): Jules Gassmann (Präsident Schwingklub Glatt- und Limmattal), Toni Widmer (OK-Präsident) und Fabian Steiner (Präsident Turnverein Urdorf). Bild: Bruno Auf Der Maur

2025 findet das Zürcher Kantonalschwingfest in Urdorf statt. Das Organisationskomitee, bestehend aus Mitgliedern des Turnvereins Urdorf und des Schwingklubs Glatt- und Limmattal, hat nun an einer Sitzung einstimmig der Gründung eines Trägervereins zugestimmt. Für OK-Präsident Toni Widmer aus Schlieren ist dies ein wichtiger Schritt: «Die Gründung des Trägervereins ist für uns der eigentliche Startschuss, um die umfangreichen Vorbereitungsarbeiten in Angriff zu nehmen. Es freut mich sehr, dass wir mit einem motivierten OK-Team diesen bedeutenden Anlass in Urdorf organisieren können.»

Geplant ist, dass das Zürcher Kantonalschwingfest 2025 am Samstag, 17. Mai 2025, und das Zürcher Kantonale Nachwuchsschwingfest am Sonntag, 18. Mai 2025, in Urdorf durchgeführt werden. Als nächster Schritt wird das Organisationskomitee der Gemeinde Urdorf ein Grobkonzept für die Durchführung vorlegen. Ebenfalls müssen die Organisatoren an der Delegiertenversammlung des Zürcher Kantonal-Schwingerverbandes im Dezember dieses Jahres noch den Segen der Delegierten einholen, was aber voraussichtlich eine reine Formsache sein wird. (liz)