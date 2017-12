Bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich ging heute morgen kurz nach 6.30 Uhr die Meldung ein, dass an der Zürcherstrasse in Schlieren eine schwer verletzte Person neben einem Fahrrad am Boden liegen würde. Zwei Automobilisten kümmerten sich um den bewusstlosen Mann, bis die Rettungskräfte eintrafen. Der 64-Jährige musste mit schweren Kopfverletzungen ins Spital gebracht werden. Die Zürcherstrasse war aufgrund des Unfalls für kurze Zeit gesperrt.

Wie es zum Unfall kam, ist zurzeit noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.