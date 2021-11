2022 will er vorwärtsmachen: Das sagt der Stadtrat zu den Vorwürfen bezüglich Vogelschutz

Weil in Schlieren viel gebaut und saniert wird, sorgt sich Parlamentarier Dominik Ritzmann (Grüne) um das Wohl der Vögel. So prangert er an, dass eine der grössten Mehlschwalbenkolonien verloren gegangen ist. Nun liegt eine Antwort vom Stadtrat vor.