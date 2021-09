Schlieren Der Schwingklub Glatt- und Limmattal lädt alle Interessierten zum Schnuppertraining ein Diesen Samstag lädt der Schwingklub Glatt- und Limmattal zum Schnupperschwingen in die Turnhalle Moos ein. Schritt für Schritt können Teilnehmende sich von dem Sport überzeugen lassen.

Die Schwinger des Schwingklub Glatt- und Limmattal trainieren in Schlieren in der Turnhalle im Moos.

Archivbild: Colin Frei

Mit dem überraschenden Dreifachsieg von Samuel Giger, Damian Ott und Fabian Staudenmann an der Kilchberger Schwinget hat die junge Generation am vergangenen Wochenende eindrücklich ihre Qualität bewiesen. Wer den Schwingsport gerne selbst ausprobieren will, bekommt am Samstag in Schlieren die passende Gelegenheit geboten.

Von 13 bis 17 Uhr lädt der Schwingklub Glatt- und Limmattal alle «Knaben und Mädchen, Jugendliche und Junggebliebene» in die Turnhalle Moos an der Zürcherstrasse 78 zum Schnuppertraining ein. «Die Teilnehmer des Schnuppertags werden von Fachpersonen Zug um Zug in den Schwingsport eingeführt», schreibt der Klub in einer Mitteilung.

Zudem sei Schwingen nicht nur ein Sport, sondern eine eigentliche Lebensschule, wird Klubpräsident Jules Gassmann zitiert: «Lernen sich durchzusetzen und zu gewinnen gehört genau so zum Schwingen wie das Verlieren.» (liz)