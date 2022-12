Schlieren/Urdorf Je 10'000 Franken von den Gemeinden: Für das Kantonalmusikfest 2024 ist in Urdorf ein Festzelt für 3000 Menschen geplant Der Schlieremer Stadtrat und der Urdorfer Gemeinderat unterstützen die Harmonien Schlieren und Urdorf mit je 10'000 Franken, der Kanton Zürich steuert 100'000 Franken bei. Mittlerweile sind neue Details über das grosse Fest bekannt geworden.

2023 wird die Harmonie Urdorf 75 Jahre alt und passt gut als Ausrichter des Kantonalmusikfests, das traditionell von Jubiläumsvereinen organisiert wird. Christian Murer

Vom 21. bis 23. Juni 2024 findet das 31. Zürcher Kantonalmusikfest in Schlieren und Urdorf statt. Rund 80 Musikvereine mit etwa 3000 Musikerinnen und Musikern aus dem ganzen Kanton werden daran teilnehmen. Die Veranstalter rechnen mit etwa 25’000 Besucherinnen und Besuchern über die drei Tage.

Erfahrungsgemäss liegt das Budget für das Musikfest bei rund 600’000 Franken. Die Harmonie Schlieren und die Harmonie Urdorf haben als ausrichtende Vereine also viel vor. Die Fachstelle Kultur des Kantons Zürich hat für das anstehende Fest einen Beitrag von 100’000 Franken in Aussicht gestellt. Die Bedingung dafür ist, dass sich auch die Gastgebergemeinden Schlieren und Urdorf beteiligen. Das ist nun offiziell. Auf Antrag der Festverantwortlichen hat der Stadtrat Schlieren einen Beitrag von 10’000 Franken bewilligt. Dies ist in einem kürzlich veröffentlichten Stadtratsbeschluss zu entnehmen. Bereits Ende Juni dieses Jahres hatte der Urdorfer Gemeinderat einen Beitrag von 10'000 Franken genehmigt.

Foodmeile auf der Pischte 52 in Schlieren geplant

Dem Beschluss des Schlieremer Stadtrats sind auch mehrere Details zum Fest zu entnehmen. In beiden Gemeinden sollen Musikwettspiele und Platzkonzerte stattfinden. Der Hauptfestplatz ist in Urdorf vorgesehen. Dort ist ein Festzelt geplant, das 3000 Personen Platz bietet. In Urdorf werden neben dem Unterhaltungsprogramm und einer Hallenshow auch ein VIP-Apéro und ein Galadinner stattfinden. Auch die zwei Marschmusikstrecken sind in Urdorf geplant.

In Schlieren wird die Pischte 52 zum Festgelände mit einem kleinen Festzelt für Konzerte und einer Foodmeile. Im Salmensaal und in der reformierten Kirche, die als Wettspiellokale dienen sollen, sind zudem verschiedene Wettbewerbsvorträge der teilnehmenden Musikvereine geplant.

Die Harmonie Schlieren feiert nächstes Jahr 100 Jahre Vereinsgeschichte. zvg

Weiter steht im Stadtratsbeschluss, dass die teilnehmenden Musikerinnen und Musiker kostenlos die Singsäle und Turnhallen der Schulen Hofacker und Kalktarren jeweils von 17 bis 23 Uhr als Übungsräume nutzen können. Darüber hinaus werden auch die Räumlichkeiten des alten Schulhauses und die Kursräume 1 und 2 an der Freiestrasse 23 während des Anlasses zur Verfügung gestellt.

Beide veranstaltenden Musikvereine feiern ein Jubiläum

Da die Harmonie Schlieren nächstes Jahr 100 Jahre alt wird und die Harmonie Urdorf 75 Jahre, passen die beiden bestens als Organisatoren für das Kantonalmusikfest 2024. Denn dieses wird traditionell von Vereinen organisiert, die ein Jubiläum feiern.

Das Zürcher Kantonalmusikfest findet ungefähr alle acht Jahre statt und bietet den vielen verschiedenen Musikvereinen eine Gelegenheit, sich zu präsentieren und neue Leute anzuwerben. «Das geplante Fest ist für beide Gemeinden eine Chance», schreibt der Schlieremer Stadtrat weiter. Nicht nur trage es zur Vielfalt des Schlieremer Kulturlebens und der Belebung des Zentrums bei. «Das Fest schafft Begegnungsmöglichkeiten sowie musikalische und gesellige Unterhaltung und wird deshalb sehr begrüsst.»