Schlieren Wurde die Stadt bereits zum Opfer von Cyberkriminellen? Die Mitte möchte wissen, wie es um die Sicherheit der IT-Systeme der Stadt Schlieren steht.

Sah der Bildschirm eines Mitarbeiters der Stadt Schlieren schon mal so aus? Das will Daniel Laubi wissen. Themenbild:Arrow123/www.imago-images.de/

Die jüngsten Cyber- und Hackerangriffe auf diverse Bundesstellen sind in aller Munde und beschäftigen jetzt auch die Schlieremer Politik. So macht sich Gemeindeparlamentarier Daniel Laubi (Mitte) Sorgen um die Sicherheit der IT-Infrastruktur, auf die die Stadt zurückgreift. In einer Kleinen Anfrage weist er darauf hin, dass auch Städte und Kantone angegriffen worden seien. Denn auch sie würden «zunehmend attraktive Ziele für Hacker» darstellen.

Er möchte deshalb vom Stadtrat wissen, ob die Stadt Schlieren oder deren IT-Dienstleister kürzlich zur Zielscheibe von Hackern geworden sind. Laubi fragt, ob bereits Massnahmen für eine Verbesserung der Sicherheit getroffen wurden. Auch will er erfahren, ob die Verträge mit den bestehenden IT-Dienstleistern überprüft werden, wie dies derzeit auch der Bund tue. Schliesslich erkundigt er sich, ob die Stadt für den Fall eines Angriffs einen speziellen Notfallplan bereithält.

Die Schweiz kämpft derzeit mit Cyberattacken. Angegriffen wurde etwa die Universität Zürich und die SBB, das Fedpol, das Bundesparlament und die Bundesverwaltung. Auch Gemeinden verzeichnen deutlich mehr Angriffe in jüngster Zeit. (lue)