Schlieren Wirtschaft, ­Politik, Energie und Olympiagold – am LiZ-Forum gab es viel Gesprächsstoff Stargast am LiZ-Forum 2023 im JED in Schlieren war Nicola Spirig. Die Triathletin im Unruhestand sorgte für Hühnerhaut, als sie auf ihre erfolgreiche Karriere zurückblickte. Zudem wurde über die Energie-Situation in der Schweiz diskutiert. All das gab auch am Apéro zu reden.

29 Bilder 29 Bilder Albert Schweizer, Schlieremer Standortförderer, Yvonne Christen vom Berufsbildungsforum Bezirk Dietikon, Philipp Locher, Drogerie Locher, und der Dietiker Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP). Andrea Zahler / CH Media

Am Dienstag war es so weit: Die Limmattaler Wirtschaft traf sich am LiZ-Forum 2023 in Schlieren. Genauer: im JED, dem ehemaligen NZZ-Druckerei-Gebäude. Auch viele Gäste aus Politik und Verwaltung nutzten die Gelegenheit, spannende Inputs zum diesjährigen Motto «Energie» zu hören und sich später beim Apéro auszutauschen. Ein besonderes Interesse galt natürlich Nicola Spirig. Zwar hat sie ihre Triathlon-Karriere inzwischen beendet, aber ihr Olympiasieg 2012 in London und all die anderen Erfolge sorgen nach wie vor für viel Bewunderung. Kaum verliess sie die Bühne, wurde sie schon für ein erstes Selfie angefragt.

Nach der Begrüssung durch David Egger, Chefredaktor der «Limmattaler Zeitung», folgte ein energisch liberales Grusswort von Avenir-Suisse-Direktor Peter Grünenfelder. Er sprach sich für mehr Wettbewerb und weniger Staat im Strommarkt aus – und auch für mehr Kostenwahrheit bei den Energieträgern: «Wer Dreck rauslässt, soll auch zahlen.»

Auf Grünenfelders Grusswort folgte die Keynote-Rede von Nicola Spirig. Sie blickte dabei nicht nur auf die vielen Erfolge ihrer Karriere zurück, sondern auch auf all die harten Stunden und schwierigen Entscheide, die dahinter stecken. Ihre Erfolge brauchten viel Energie, bis zur letzten Hundertstelsekunde beim Zieleinlauf. Entsprechend betonte sie auch die Wichtigkeit der mentalen Stärke. Nach ihrem Referat stellte sich Spirig auch den Fragen des Publikums.

Unter dem diesjährigen Motto des LiZ-Forums, «Energie», stand danach auch die Podiumsdiskussion mit Patrik Meli, CEO MAN Energy Solutions Schweiz AG, und Pascal Jenny, Präsident Arosa Tourismus, Gründer KMU-Nachhaltigkeit und ehemaliger Profi-Handballer, sowie Balz Halter, Verwaltungsratspräsident des Bau- und Immobilienunternehmens Halter AG. Sie stellten sich den Fragen von Oliver Steffen. Der Chefredaktor TV Regional, Radio und Today von CH Media – ihn kennt man von TeleZüri – moderierte den Anlass. Angestossen wurde mit dem eigenen Wein von CH-Media-Verleger Peter Wanner vom Würenloser Bickgut.

Thomas Schmidiger, Geschäftsführer der Alvoso Pensionskasse – diese ist Goldsponsor des LiZ-Forums –, erfüllte am LiZ-Forum das Amt der Glücksfee. Den Hauptpreis, eine Saisonkarte der ZSC Lions, gewann Yvonne Christen vom Berufsbildungsforum Bezirk Dietikon. Als Moderator Steffen sie fragte, ob sie die Karte nutzen werde, meinte sie: «Jedes Mal, wenn der EVZ spielen wird, werde ich ins ZSC-Stadion gehen.» Und all die anderen Eishockeyspiele? Am Apéro habe sie schon genug Leute gefunden, die die Saisonkarte bei all den anderen Spielen gerne ausleihen würden, so Christen. (liz)