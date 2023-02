Schlieren Wer hat ihn gesehen? Golf-Fahrer flüchtet vor der Polizei – nachdem er ein Rotlicht missachtet hat Die Kantonspolizei Zürich wollte einen Autofahrer in Schlieren anhalten. Doch dieser fuhr dann mit viel zu hohem Tempo davon. Nun sucht die Polizei Zeugen, um den Täter doch noch zu finden. Laut Polizei war es wohl ein Aargauer.

Die erfolglose Verfolgungsjagd führte durch das Zentrum von Schlieren. Themenbild: David Egger

Es muss ein skrupelloser Autofahrer gewesen sein: Am Freitagnachmittag um 14.15 Uhr fuhr in Schlieren ein weisser VW Golf trotz rotem Lichtsignal von der Kesslerstrasse auf die Badenerstrasse. Kantonspolizisten in einem zivilen Dienstfahrzeug hatten das illegale Manöver beobachtet, folgten dem VW Golf und schalteten ihre Matrix-Leuchte mit dem Schriftzug «Stopp Polizei» sowie alle Warnsignale ein.

Aber das interessierte den Golf-Fahrer keineswegs. Stattdessen drückte er das Gaspedal durch. «Mit weit mehr als den erlaubten 50 km/h flüchtete der unbekannte Autofahrer über die Grabenstrasse und die Schulstrasse durch das Zentrum von Schlieren, wo zu dieser Zeit viele Fussgängerinnen und Fussgänger unterwegs waren», schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung von Samstagnachmittag.

Die Kantonspolizisten verloren daraufhin das flüchtende Fahrzeug aus den Augen, als es mit massiv übersetzter Geschwindigkeit in Richtung Urdorf fuhr, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Kantonspolizei leitete daraufhin eine Fahndung ein, aber diese blieb ergebnislos.

Das Auto hatte mutmasslich ein AG-Nummernschild

Die Kantonspolizei hat ihre Hoffnung aber noch nicht aufgegeben. Sie hat einen Zeugenaufruf veröffentlicht. «Personen, die Angaben zum flüchtenden Fahrzeug, mutmasslich einem weissen VW Golf mit Aargauer Kontrollschildern, machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 058 648 48 48, in Verbindung zu setzen», heisst es darin.

Dass rote Lichtsignale missachtet werden, kommt immer wieder mal vor. Das Missachten eines roten Lichtsignals hat beispielsweise schon dazu geführt, dass in Dietikon ein Auto mit der Limmattalbahn kollidiert ist. Auch andere Verkehrsregeln werden missachtet. In Schlieren, zum Beispiel an der Freiestrasse, fahren Autos immer wieder mal aufs Trottoir. Die Stadtpolizei Schlieren hat deshalb extra eine Kampagne gegen Autos auf dem Trottoir gestartet.