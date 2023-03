Schlieren Wegen des Ukraine-Krieges erhält die Abteilung Soziales nun mehr Ressourcen Gemäss dem Stadtrat Schlieren kann die Mitarbeiterin, die für die Bewirtschaftung der Flüchtlingswohnungen zuständig ist, die Arbeitsflut nicht mehr bewältigen. Er stellt ihr deshalb für 65’000 Franken eine Springerin zur Seite.

Die Schlieremer Sozialabteilung muss sich vermehrt um Flüchtlingsunterbringung kümmern. Im Bild: Flüchtlinge aus der Ukraine füllen in einem Zelt vor dem Bundesasylzentrum Zürich Registrierungsformulare aus. Bild: Michael Buholzer/Keystone

(13.3.2022)

Der Stadtrat Schlieren erhöht temporär das Stellenpensum der Abteilung Soziales. Für 65’000 Franken hat er befristet bis Ende 2023 eine zusätzliche 40-Prozent-Stelle für Springereinsätze geschaffen. Genauer: Er hat das Geld bewilligt, um diese Arbeitsleistung extern einzukaufen. In seinem Beschluss betont er, dass die Stelle, sobald der Bedarf nicht mehr gegeben sei, «jederzeit wieder beendet oder reduziert werden» könne.

Dank der neuen Stelle kann die Sozialabteilung Arbeiten, die sie nicht mehr bewältigen kann, vorübergehend an eine Springerin abgeben. Bei der eingesetzten Springerin handelt es sich um die selbstständige Dietiker Immobilientreuhänderin Brigitte Wagner, «die mit den zu erledigenden Arbeiten bestens vertraut» sei. Sie sei per sofort verfügbar, zeitlich flexibel und könne ihren Einsatz nach Bedarf variabel gestalten.

Der Stadtrat begründet die Massnahme mit dem gestiegenen Arbeitsaufwand der Abteilung. Angesichts der derzeitigen geopolitischen Lage erwartet die Stadt mehr Flüchtlinge und deshalb auch einen höheren Bedarf an Flüchtlingswohnungen. Er schreibt: «Mit dem Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022 und der sich danach entwickelnden Flüchtlingskrise ist die Zahl der durch die Abteilung Soziales bewirtschafteten Wohnungen nochmals stark gestiegen.»

Arbeiten können nicht mehr erledigt werden

Aktuell würden in der Abteilungsverwaltung 60 Wohnungen bewirtschaftet. Allerdings: «Es ist bereits jetzt ein grosser Rückstand in der korrekten Bewirtschaftung der Wohnungen entstanden, insbesondere im Vertragswesen.» Die dafür zuständige Mitarbeiterin könne die anstehenden Arbeiten nicht mehr in der ihr zur Verfügung stehenden Zeit erledigen, so der Stadtrat

Und: «Aufgrund der stark steigenden Anzahl der zu bewirtschaftenden Wohnungen wird es in den kommenden Monaten nicht möglich sein, die entstandenen Rückstände aufzuarbeiten und die neu hinzukommenden Wohnungen rechtlich korrekt und vollständig unterzuvermieten und alle anderen damit zusammenhängenden Arbeiten in angemessener Frist zu erledigen.» Deshalb sei eine Springerin «unabdingbar».