Schlieren Weg von der Pischte 52 – der Bauwagen für Jugendliche steht jetzt an der Limmat Der Bauwagen, der Jugendlichen während einigen Monaten auf der Pischte 52 zur Verfügung stand, wurde umplatziert.

Eine farbenfrohe Sache: der Bauwagen an der Limmat. zvg/Stadt Schlieren

Der Bauwagen befindet sich jetzt am Limmatufer in der Nähe der Fähre, wo nun diverse Anlässe für Jugendliche stattfinden werden, wie die Stadt Schlieren kürzlich mitteilte. Der Bauwagen der Fachstelle Jugend der Stadt Schlieren steht konkret auf einem Feld des Schlieremer Bauern Lukas Weidmann. Dieser stellt sein Land während einigen Wochen zur Verfügung, um Schlieremer Jugendlichen einen Ort zu bieten, an dem sie sich treffen und baden können.

Beim Bauwagen hat es unter anderem eine Feuerschale, Liegestühle und einen Pingpongtisch. Der Wagen wird von Jugendarbeitenden der Stadt betreut und steht primär Jugendlichen zur Verfügung. Die Fachstelle Jugend organisiert verschiedene Events vor Ort. Unter anderem gibt es am 10. Juni ein ein Ping-Pong-Turnier, am 14. Juni ist Karaoke angesagt und am 24. Juni ein Federballturnier. Im Juli steht unter anderem der Event «Kino ade Limmet» an. Dieser findet am 6. Juli statt.