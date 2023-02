Schlieren Viel zu viele Autos fahren aufs Trottoir – nun macht die Stadt eine Kampagne dagegen Die Plakatkampagne unter dem Motto «Autos weg vom Trottoir!» dauert noch bis 7. April

Mit diesem Plakat versucht die Stadtpolizei Schlieren die Automobilistinnen und Automobilisten darauf aufmerksam zu machen, dass das Befahren von Trottoirs verboten ist. zvg/Stadt Schlieren

«Immer wieder kommt es in den Quartieren zu kritischen Situationen, weil Autofahrende die Trottoirs befahren, um Gegenverkehr auszuweichen. Sie gefährden dadurch Fussgängerinnen und Fussgänger, insbesondere Kinder», teilt die Stadtpolizei Schlieren mit. «Die Stadtpolizei macht darauf aufmerksam, dass das Befahren von Trottoirs verboten ist», heisst es in der Mitteilung weiter. Zur Sensibilisierung der Automobilistinnen und Automobilisten führt die Stadtpolizei Schlieren nun eine Plakatkampagne gegen Autos auf Trottoirs durch. Die Kampagne ist am Montag, 6. Februar, gestartet und dauert laut Mitteilung bis Freitag, 7. April.

Autos auf Trottoirs haben in Schlieren schon mehrmals für Schlagzeilen und politische Debatten gesorgt. Insbesondere von der Freiestrasse ist bekannt, dass es immer wieder zu brenzligen Situationen kommt, weil Autofahrerinnen und Autofahrer auf das Trottoir ausweichen.