Schlieren Viel Wärme, Strom, CO2 und Geld eingespart – aber die Taskforce gegen Energiemangellage bleibt bestehen Die Energie-Taskforce der Stadt Schlieren zieht Bilanz zur zu Ende gegangenen Heizperiode 2022/2023.

Der grösste Spareffekt sei durch die Reduktion der Heiztemperatur und das Abstellen des Warmwassers in den Verwaltungs- und Schulgebäuden erzielt ­worden, teilt die Stadt Schlieren mit. Severin Bigler

Wie die Stadt Schlieren mitteilt, schliesst sie nun zum Ende der Heizperiode 2022/2023 die Phase der Sparmassnahmen im Zusammenhang mit der Energiemangellage ab. Die städtische Taskforce hat beschlossen, diverse Sparmassnahmen zu beenden. Allerdings wird die Taskforce, die letztes Jahr zur Bewältigung der prognostizierten Energiemangellage gegründet wurde, nicht aufgelöst, wie es weiter heisst. Der Grund: «Bereits für die nächsten Wintermonate wird wieder eine Mangellage prognostiziert.»

Mit dem Abschluss der Heizsaison habe die Taskforce Bilanz gezogen über die Sondersparmassnahmen. «Von Oktober 2022 bis März 2023 konnten rund eine Million Kilowattstunden Wärme eingespart werden, was einer Reduktion von etwa 32 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht», heisst es dazu in der Mitteilung. Der grösste Spareffekt sei durch die Reduktion der Heiztemperatur und das Abstellen des Warmwassers in den Verwaltungs- und Schulgebäuden erzielt ­worden.

Zudem habe die Stadt rund 80'000 Kilowattstunden Strom eingespart. Somit habe sich der Verbrauch im Vergleich zum Vorjahr um rund 6 Prozent reduziert. Das soll auch fürs Klima und die Kasse gut sein. «Die Sparmassnahmen haben zu einer Reduktion von CO 2 -Emissionen in der Höhe von 180'000 Kilogramm geführt. Die Energieeinsparungen entsprechen einem Wert von 200'000 Franken», schreibt die Stadt in ihrer Mitteilung.

«Aufgrund der guten Erfahrungen der abgeschlossenen Saison beabsichtigt die Task-Force, im nächsten Winter Sparmassnahmen in ähnlichem Umfang anzuordnen, sollte sich eine Energiekrise abzeichnen», kündigt die Stadt an.

Zudem sei nun geprüft worden, welche Massnahmen aufrechterhalten werden können, ohne massgebliche Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. Das Resultat dieser Prüfung:

«Die geringfügige Reduktion der Strassenbeleuchtung auf Gemeindestrassen soll unverändert bleiben.»