Schlieren Verdient die Stadt Schlieren das Energiestadt-Gold-Label wirklich? FDP-Politiker finden ihr Verhalten gar nicht grün Zwei Freisinnige wehren sich gegen hohe Rechnungen für den Rückbau von alten Gasleitungen. Die Grünen unterstützen den Vorstoss.

Ist die Stadt Schlieren so grün, wie sie sich gibt? Das Stadthaus Schlieren mit dem Stadtpark im Vordergrund. Lukas Elser

Alt Gemeindeparlamentarier Ueli Saxer (FDP) traute seinen Augen nicht, als er den Kostenvoranschlag der Stadt Schlieren in den Händen hielt: Wie kann es sein, dass derselbe Staat, der den Umstieg auf eine ökologische Heiztechnik subventioniert, ihm später die Hälfte des Betrags wieder wegnimmt?

Saxer hatte im Sommer seine Gasheizung durch eine neue Erdsondenheizung ersetzen lassen – und spart damit gemäss eigenen Angaben jährlich 6300 Kubikmeter des fossilen Energieträgers ein. Der Kanton, der den Umstieg auf eine nachhaltige Technik fördern möchte, habe ihm dafür knapp 12'000 Franken geschenkt, erzählt er weiter.

5500 Franken für den Rückbau des Gasanschlusses

Doch als die Arbeiten schon abgeschlossen waren, habe er plötzlich Post von der Verwaltung erhalten: Gemäss dem Kostenvoranschlag, den Saxer der «Limmattaler Zeitung» präsentiert, verrechnete die Stadt Schlieren ihm respektive seinem Heizungsinstallateur einen Betrag von knapp 5500 Franken für den Rückbau seines Gasanschlusses. Der Gasanschluss gehört dem Hauseigentümer.

In seinem Ärger wandte sich Saxer nun an die «Limmattaler Zeitung». Er will seine Erfahrungen publik machen. Vor allem stört er sich darüber, dass ihn keiner auf die bevorstehenden Kosten aufmerksam gemacht habe: Die staatlichen Stellen hätten bei seinen Anfragen immer nur die Subventionen erwähnt, aber nie mögliche Zusatzkosten. Saxer findet: Wenn man schon bereit sei, viel Geld in den Umweltschutz zu investieren, müsse man auch von Anfang an über die Gesamtkosten orientiert werden. Immerhin habe er «einen kleineren sechsstelligen Betrag» in die neue Heizung investiert.

Vor allem aber mache die Stadt die Bemühungen von Bund und Kanton zunichte. Denn solche Abgaben würden die Subventionsleistungen im Endeffekt massiv reduzieren.

Reglement macht aus Sicht des Betroffenen überhaupt keinen Sinn

Weiter führt Saxer gegen den Stadtrat ins Feld, dass dieser sich bei der Berechnung der Abgaben auf ein Reglement aus den 1980er-Jahren berufe – es stamme somit notabene aus einer Zeit, «als sich noch niemand ausser den Grünen für Umweltanliegen interessiert hat», sagt Saxer weiter. Er verlangt deshalb, dass die Stadtregierung «vorbildhaft» eine Anpassung des Reglements aufgleise. Denn:

«Es darf nicht sein, dass der Bund motiviert, der Kanton subventioniert und die Ortsgemeinde abkassiert.»

Konkret bezieht sich Saxers Kritik auf Artikel 17 des Schlieremer Gasreglements aus dem Jahr 1986. Darin heisst es klar: «Unbenützte Hausanschlussleitungen werden von der Gasversorgung zulasten des Eigentümers oder Bezügers vom Verteilnetz abgetrennt, sofern nicht eine Wiederverwendung innert 12 Monaten zugesichert wird.»

Schliesslich kritisiert Saxer das Kommunikationsverhalten des Stadtrats. Er habe die zuständigen Leiter der Stadtverwaltung bereits im Juli auf das Problem aufmerksam gemacht und eine Stellungnahme des Stadtrats verlangt, sagt er. Doch erst vier Monate später, im November, habe habe man ihm geantwortet. Im Schreiben, das der «Limmattaler Zeitung» vorliegt, entschuldigt sich der Stadtrat für die Verzögerungen und begründet sie mit der Komplexität der Angelegenheit. Aus rechtlichen Gründen könne man seinem Wunsch nach einer Änderung der angewandten Praxis aber nicht entsprechen.

Urs Saxer greift zu allerlei Druckmitteln

Nachdem er dem Stadtrat via Hauseigentümerverband (HEV) Druck gemacht hatte, wandte sich Saxer an seinen FDP-Parteikollegen Dominic Schläpfer. Dieser hat das Thema nun in einer Kleinen Anfrage aufgenommen. Darin kritisiert Schläpfer die hohen Gebühren, die die Stadt gegenüber umsteigewilligen Hauseigentümern erhebe: «Für die einfache Weiterleitung des Gesuchs für Erdsonden an den Kanton werden bis zu 350 Franken verrechnet», schreibt Schläpfer.

Im Zusammenhang mit den Gebühren fragt er kritisch: «Wieso werden die Stilllegungskosten im Sinne einer Anerkennung der freiwilligen Umstellung nicht von der Stadt übernommen?» Man dürfe betroffenen Hausbesitzern nicht «abschreckende Gebühren» auferlegen.

Zudem habe die Stadt, die jüngst mit dem Energiestadt-Gold-Label ausgezeichnet wurde, eine besondere Pflicht zur Förderung des Umweltschutzes:

«Angesichts der Zielsetzung des Energiestadt-Gold-Labels müsste die Stadt ein Interesse haben, möglichst viele Gasbezüger für eine Umstellung zu gewinnen, und dies mit Mitteln aus dem Steuerhaushalt fördern.»

Diese Auszeichnung hat die Stadt Schlieren kürzlich erhalten. zvg

Schläpfer und Saxer könnten mit ihrem Anliegen beim Parlament Gehör finden. Die Grünen haben sie jedenfalls schon auf ihrer Seite: «Wir sind der Meinung, dass eine schnellstmögliche Umstellung auf erneuerbare Energieträger nur über finanzielle Anreize funktioniert, deshalb dürfen die Kosten des Rückbaus nicht abschreckend wirken», schreibt der Gemeindeparlamentarier und Co-Präsident der Grünen Limmattal, Dominik Ritzmann, auf Anfrage.