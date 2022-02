Schlieren Umweltfreundliches Garn: Hugo Boss investiert Millionen in die Firma «HeiQ» Die in Schlieren ansässige Firma «HeiQ» produziert umweltfreundliches Garn. Nun investiert Hugo Boss fünf Millionen US-Dollar in die Tochterfirma «HeiQ AeoniQ LLC».

Carlo Centonze ist Co-Founder und CEO der Schlieremer HeiQ Group. Michael Buholzer

Die 2005 als Spin-off der ETH Zürich gegründete Firma «HeiQ», die als «HeiQ Materials AG» in Schlieren ansässig und als «HeiQ Plc» an der Londoner ­Börse notiert ist, verkündete gestern stolz, dass die weltbekannte Kleidermarke Hugo Boss nun fünf Millionen US-Dollar in die «HeiQ»-Tochterfirma «HeiQ AeoniQ LLC» investiert habe. Weitere vier Millionen sollen folgen, wenn die «HeiQ»-Tochterfirma bestimmte Ziele erreicht.

Sie produziert das sogenannte «HeiQ-AeoniQ-Garn». Es handelt sich dabei um ein Garn aus zellulosehaltigen Biopolymeren, die während des Wachstums Kohlenstoff aus der Atmosphäre binden. Das neue Garn soll viel weniger Umweltschaden verursachen als Polyester, Nylon und Baumwolle. Mit dem Ziel, umweltfreundlicher zu werden, investiert nun eben Hugo Boss in diese Technologie. Zudem wurde The Lycra Company exklusive Vertriebspartnerin für das spezielle Garn.