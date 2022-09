Schlieren Tempo-30-Versuch: Jetzt sind die Erfahrungen der Bevölkerung gefragt Der Kanton startet am Dienstag eine Onlineumfrage zu den Erfahrungen mit der Tempo-30-Testphase auf der Engstringerstrasse in Schlieren.

Die Tempo-30-Teststrecke auf der Engstringerstrasse reicht von der Bushaltestelle Feldstrasse bis zur Gemeindegrenze Unterengstringen. Archivbild: Lukas Elser

Seit dem 23. Mai und noch bis am 21. Oktober gilt auf der Engstringerstrasse in Schlieren im Abschnitt Gemeindegrenze Unterengstringen bis Bushaltestelle Feldstrasse versuchsweise Tempo 30. Nun will der Kanton Informationen darüber sammeln, welche Erfahrung die ­Bevölkerung mit dem vorübergehenden Temporegime gemacht hat.

Seit Einführung der neuen Geschwindigkeitsregelung «konnten Sie einen Eindruck davon gewinnen, wie sich die Engstringerstrasse mit Tempo 30 in das Quartier Zelgli einfügt. Nun interessieren uns Ihre Erfahrungen», heisst es in einem Informationsschreiben des kantonalen Tiefbauamts. Zu diesem Zweck startet heute eine Onlineumfrage. Der Fragebogen sei anonym und die personenspezifischen Angaben seien freiwillig. Zu finden ist die Umfrage, die bis zum 9. Oktober freigeschaltet ist, unter https://findmind.ch/c/Jm9r-Mw9H und auf der Website der Stadt ­Schlieren.

Es werden nochmals Messungen durchgeführt

Parallel zur Umfrage werden laut dem Informationsschreiben im September im Rahmen des Monitorings auch nochmals die Verkehrsmenge, die durchschnittlichen Geschwindigkeiten, die Fahrzeiten, punktuell der Lärm und der potenzielle Ausweichverkehr gemessen. Zudem werde an ausgewählten Orten mit Videokameras das Verkehrsverhalten beobachtet. Die Erkenntnisse aus dem Monitoring würden dann in die Weiterführung des Mitwirkungsprozesses «Lebensraum Zelgli» einfliessen.

Regelmässiger Stau und viel Lärm

Dieser wurde 2019 von der Stadt Schlieren zusammen mit dem Kanton Zürich gestartet, weil die Engstringerstrasse saniert werden muss. In zwei Foren und an einer Veranstaltung mit den Grundeigentümern wurden die quartierverträgliche Gestaltung der Kantonsstrasse sowie weitere quartierbezogene Themen besprochen.

Gemäss Kanton verkehren auf der Engstringerstrasse täglich über 16'000 Fahrzeuge. Zu den Hauptverkehrszeiten kommt es überdies regelmässig zu Staus. Bei den Anwohnerinnen und Anwohnern führt dies zu einer hohen Lärmbelastung. ­Einige von ihnen hatten deshalb eine Petition lanciert, in der sie einen Tempo-30-Versuch forderten. 237 Personen unterstützten im Frühjahr 2020 die Forderung.

Nach Abschluss der Tempo-30-Testphase soll im Rahmen des Mitwirkungsprozesses «Lebensraum Zelgli» ein drittes ­Forum stattfinden.