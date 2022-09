Jetzt fordert Mitte-Links Tempo 30 auf der Uitikonerstrasse – das Ziel ist weniger Lärm

Oberengstringen Die Aromen wurden zur Stolperfalle: Biersommelier Claude Preter verpasst das WM-Finale

Der Oberengstringer Bierexperte war wegen einer Erkältung am Wettkampf am Sonntag in München nicht in Topform. Er lobt seinen Kollegen und Lägerebräu-Chef Lukas Porro, der die Final-Runde erreichte. Freuen tut sich Preter für den Schweizer Weltmeister. Giuliano Genoni aus dem Tessin holte sich den Sieg.