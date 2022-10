Schlieren Tempo 30 auf der Engstringerstrasse: Regierungsrat Mario Fehr verlängert Experiment um sechs Monate Die SP Schlieren kann einen Erfolg verbuchen. Der Regierungsrat erfüllt das Anliegen ihrer Petition.

Weiterhin Tempo 30 statt 50: die Engstringerstrasse in Schlieren. Bild: Sandra Ardizzone (20. April 2020) Sandra Ardizzone (20. April 2020)

Die SP Schlieren vermeldet in Sachen Verkehrsverlangsamung einen weiteren politischen Erfolg. Nachdem sich das Gemeindeparlament am Montag zugunsten ihres Postulats für eine Tempo-30-Strecke auf der Uitikonerstrasse im Süden des Stadtplatzes ausgesprochen hatte, geht es nun auch bei der Temporeduktion im nördlichen Teil der Stadt voran.

So teilt die Partei mit, dass der Regierungsrat die «vorübergehende Verkehrsanordnung von Tempo 30» auf der Engstringerstrasse in Schlieren um sechs Monate verlängert hat. Auf politischen Druck hin hat der Kanton auf der Kantonsstrasse zwischen der Haltestelle Feldstrasse und der Gemeindegrenze zu Unterengstringen vom 23. Mai bis 21. Oktober, also rund fünf Monate, versuchsweise Tempo 30 durchgesetzt. Und nun gilt Tempo 30 sechs Monate länger.

Täglich 16'000 Fahrzeuge auf der Kantonsstrasse

Die stark befahrene Engstringerstrasse verläuft mitten durchs Zelgli-Quartier nördlich der Bernstrasse. Das Quartier liegt an der Hauptverkehrsachse zwischen dem linken und dem rechten Limmatufer. Auf der Kantonsstrasse verkehren gemäss Angaben des Kantons im Durchschnitt über 16'000 Fahrzeuge pro Tag, zu Hauptverkehrszeiten kommt es oft zu Staus, was auch im Schlieremer Parlament immer wieder für Diskussionen sorgt.

Der Tempo-30-Test auf der Engstringerstrasse von der Bushaltestelle Feldstrasse bis zur Gemeindegrenze von Unterengstringen wird verlängert. Lukas Elser

Im April 2020 wurde dem Schlieremer Stadtrat eine von 237 Personen unterstützte Online-Petition für die Durchführung eines solchen Testbetriebs überreicht. Anwohnerinnen und Anwohner befürchteten künftig noch mehr Verkehr wegen der künftigen Verbreiterung der Strasse, die im Zusammenhang mit dem Ausbau der Engstringerkreuzung steht, welche je nachdem ab 2025 umgesetzt werden könnte.

612 Personen unterzeichneten die Petition

Als sich der Tempo-30-Testbetrieb auf der Engstringerstrasse bereits in der Endphase befand, überreichte die SP Schlieren Anfang Oktober dem Stadtrat und dem Regierungsrat eine weitere Petition. Das von 612 Personen unterzeichnete politische Druckmittel forderte eine Verlängerung des Testbetriebs über den 21. Oktober hinaus.

Ihr einstiger Parteigenosse Mario Fehr (parteilos) tritt auf das Anliegen der SP Schlieren ein. Ennio Leanza / Keystone

Die SP hat von ihrem früheren Parteigenossen, Regierungsrat Mario Fehr (parteilos), eine Antwort erhalten. Diese Antwort des Sicherheitsdirektors hat sie zusammen mit ihrer Medienmitteilung veröffentlicht. Fehr schreibt in seiner Antwort: «Seit Mai 2022 läuft ein Pilotprojekt, mit welchem die Auswirkungen einer Signalisation von Tempo 30 auf dem fraglichen Strassenabschnitt untersucht wird. Der Versuch ist noch nicht abgeschlossen. In Absprache mit der Baudirektion kann ich Ihnen mitteilen, dass die vorübergehende Verkehrsanordnung von Tempo 30 um sechs Monate verlängert wird.» Über das weitere Vorgehen werde zu entscheiden sein, wenn die Ergebnisse des Tempo-30-Versuchs vorliegen, so Fehr weiter.

Um herauszufinden, wie das Experiment bei den Betroffenen ankommt, hatte der Kanton parallel zum Tempo-30-Experiment ein Monitoring der Situation mit Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrszählungen sowie eine Bevölkerungsumfrage durchgeführt. Diese Umfrage dauerte einen Monat und endete am 9. Oktober.

Auch wenn das Hauptanliegen der SP, eine dauerhafte Temporeduktion durchzusetzen, damit noch nicht erreicht ist, kann sie mit der Verlängerung bereits einen ersten Erfolg für sich verbuchen.

Fehrs Brief haben neben der SP auch die Stadt Schlieren, die Gemeinde Unterengstringen, die Kantonspolizei und das Tiefbauamt der kantonalen Baudirektion erhalten.