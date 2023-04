Schlieren SVP stellt Fragen zum «Ansturm von Asylsuchenden» und verlangt Einblick in die städtische Asylpolitik Die Politik von Bund und Kanton sei «ausser Kontrolle geraten», findet der Schlieremer SVP-Gemeindeparlamentarier Urs Wietlisbach. Nun soll der Stadtrat genau sagen, wie er mit den Asylsuchenden verfährt.

Der Schlieremer Stadtrat hat zum Thema Asyl nun einige Fragen aus dem Parlament zu beantworten. Bild: Valentin Hehli / Archiv

Wegen des hohen Flüchtlingsaufkommens erhöht der Kanton Zürich die Asylquote für die Gemeinden per Anfang Juni. Die Stadt Schlieren muss dann zusätzliche 80 Personen aufnehmen. Das bewegt die SVP. Aus Sicht von Gemeindeparlamentarier Urs Wietlisbach ist die Zuwanderungspolitik von Bund und Kanton «ausser Kontrolle geraten», wie er in einer Kleinen Anfrage schreibt. Sie mache die Gemeinden zu Leidtragenden und müsse nun «dringend in den Griff gekriegt werden». Er will deshalb wissen, wie sich der Stadtrat zur Entwicklung stellt – und was er dagegen zu tun gedenkt.

In seinem von vier weiteren Mitgliedern seiner Partei unterzeichneten Vorstoss verlangt Wietlisbach einen Einblick in die Asylpolitik des Stadtrats. Unter anderem möchte er erfahren, was die grössten Herausforderungen sind und ob neben herkömmlichen Wohnungen und dem ehemaligen Personalhaus des Spitals Limmattal auch Zivilschutzanlagen als Unterkunft infrage kommen. Und: «Falls nein, warum nicht?»

Wietlisbach möchte weiter wissen, ob Schlieremerinnen und Schlieremern dasselbe Schicksal drohen könnte wie in Windisch AG, wo bestehenden Mietern die Wohnung gekündigt wurde, um Platz für Flüchtlinge zu schaffen. Und schliesslich fragt Wietlisbach, ob die Stadt bei der Vergabe von Wohnungen in ihren Liegenschaften Flüchtlingen gegenüber gewöhnlichen Wohnungssuchenden den Vorzug gibt. Schliesslich will er in Erfahrung bringen, ob die Stadt die Herkunft der Schutzsuchenden in ihre Unterbringungspraxis einfliessen lässt. (lue)