Schlieren Stadtrat zu Ritzmanns «Nichtstun»-Vorwurf: «Es wurden sehr wohl wesentliche Abklärungen getroffen» Grünen-Gemeindeparlamentarier Dominik Ritzmann drängt seit Jahren auf neue Veloständer beim Bahnhof Schlieren. Der Stadtrat erklärt, wieso sie immer noch nicht da sind.

5 Bilder 5 Bilder Unter der Brücke Engstringerstrasse im Norden des Bahnhofs Schlieren ... Bild: Lukas Elser

Gemeindeparlamentarier Dominik Ritzmann (Grüne) warf dem Schlieremer Stadtrat in einem Vorstoss vor, sein Begehren um neue Veloständer am Bahnhof Schlieren verlauert zu haben. Der Stadtrat hingegen findet, es gebe gute Gründe für die Verzögerungen des Geschäfts. Und Ritzmanns Vorwurf, der Stadtrat habe in den vier Jahren, in denen er sich nun offiziell mit seinem Anliegen befasst, mit «Nichtstun» verbracht, weist der Stadtrat entschieden von sich: Es «wurden sehr wohl wesentliche Abklärungen getroffen», schreibt er in seiner am Montag publizierten Antwort.

Dominik Ritzmann (Grüne) setzt sich immer wieder für mehr Veloabstellplätze in Schlieren ein. Bild: zvg

Zur Erinnerung: Ritzmann reichte Ende 2017 ein Postulat ein, das im Februar 2018 an den Stadtrat überwiesen wurde. In seinem Vorstoss forderte der Gemeindeparlamentarier den Ausbau der Veloabstellplätze bei der Brücke der Engstringerstrasse im Norden des Bahnhofs Schlieren. Weil Ritzmann fand, dass der Stadtrat zu wenig für die Umsetzung des Postulats unternehme, reichte er im Februar 2023 eine Kleine Anfrage ein und forderte den Stadtrat auf, ihm genau zu rapportieren, welche Abklärungen dieser zu welchem Zeitpunkt getätigt habe.

Ritzmann hatte den Stadtrat bereits in der Fragestunde 2018 auf das hängige Postulat aufmerksam gemacht. In seiner Kleinen Anfrage kritisiert er zudem, dass der Stadtrat seine Stellungnahme zum Postulat mehrfach hinausgeschoben, Nachfragen zum Stand der Dinge ignoriert, verspätet kommuniziert und die Verzögerungen mit Projekten begründet habe, die mit Ritzmanns Anliegen gar nichts zu tun hätten.

Stadtrat widerspricht Ritzmann

Der Stadtrat entgegnet in seiner Antwort, dass die geplante kantonale Veloschnellroute durch Schlieren Auswirkungen auf das Vorhaben Velostation habe – und zwar «mit sehr konträren Stossrichtungen».

Im Norden des Bahnhofs Schlieren gebe es zu wenig Veloständer, findet Dominik Ritzmann (Grüne). Bild: Lukas Elser

(11. 4. 2023)

Dann zählt er die bis jetzt gemachten Abklärungen zum Veloabstellplatz-Projekt auf. So habe die Stadt mit mehreren Amtsstellen, Büros und Eigentümern wiederholt Gespräche geführt, zum Beispiel mit dem kantonalen Amt für Mobilität und dem Tiefbauamt des Kantons Zürich, den SBB und zwei externen Büros. Dank dieser Abklärungen seien jetzt unter anderem die Dimensionen und die Gestaltung der künftigen Veloschnellroute klarer, aber auch die Möglichkeiten für die Erweiterung des neuen SBB-Aufgangs zum Bahnhofplatz Nord und die Anforderungen an diesen Platz selbst.

Der Stadtrat verspricht, dass dank dieser Ergebnisse nun ein konkretes Projekt für die Veloabstellplätze im Sinne des Postulats ausgearbeitet werden und dessen Forderungen damit bald erfüllt werden können. Der Stadtrat gibt aber indirekt auch zu, dass er Terminvorgaben nicht eingehalten und Verzögerungen zu spät kommuniziert hat. Um diesem Versäumnis zu begegnen, hat das verantwortliche Ressort Bau und Planung unter anderem den Prozess zur Beantwortung politischer Vorstösse neu gestaltet. Die mangelnden personellen Ressourcen der Abteilung Bau und Planung seien ein Grund für die Verzögerungen gewesen.