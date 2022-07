Schlieren Stadtrat will Vertrag mit AOZ verlängern – der Preis verdoppelt sich Der Schlieremer Stadtrat beantragt dem Gemeindeparlament knapp drei Millionen Franken für weitere fünf Jahre Zusammenarbeit mit der Stadtzürcher Asylorganisation (AOZ).

Flüchtlinge sollen beim Unterhalt ihrer Unterkunft mithelfen. Das sieht der neue Vertrag zwischen der AOZ und der Stadt Schlieren vor. Themenbild: Susann Basler

Der Schlieremer Stadtrat will für weitere fünf Jahre mit der Asylorganisation Zürich (AOZ) zusammenarbeiten. Er beantragt deshalb dem Gemeindeparlament, die Leistungsvereinbarung zu verlängern und dafür einen Kredit in der Höhe von knapp drei Millionen Franken zu sprechen.

Falls das Parlament den beiden Anträgen zustimmt und auch nicht das Referendum ergriffen wird, gilt folgende Vereinbarung mit der AOZ: Vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2027 übernimmt die Stadtzürcher Organisation die Fallführung und Betreuung von Asylsuchenden und vorläufig aufgenommenen Personen sowie die Betreuung der dafür notwendigen Liegenschaften.

Hauswart ist neu die AOZ

Auch im neuen Vertrag ist die Stadt weiterhin für die Bereitstellung der Unterkünfte verantwortlich. Doch während in den früheren Leistungsvereinbarungen die AOZ nur für die Betreuung der Kollektivunterkunft an der Bernstrasse verantwortlich war, soll sie nun zusätzlich Wohnungen betreuen.

Neu ist zudem, dass die AOZ künftig die Hauswartung der Liegenschaften bestellen soll. Dabei werden die Bewohnerinnen und Bewohner in die Arbeiten miteinbezogen. Das habe den Vorteil, dass diese so ihren eigenen Beitrag leisten könnten. Und dass die Betreuung der Menschen und der Unterkünfte in einer Hand läge. Der Stadtrat schreibt zudem: «Weder die Abteilung Soziales noch die Abteilung Finanzen und Liegenschaften könnten dies angesichts der gestiegenen Anzahl von Unterkünften ohne zusätzliches Personal leisten.»

Die Stadt Schlieren arbeitet seit 2010 mit der AOZ zusammen. 2021 und 2022 wurde ausnahmsweise jeweils nur ein einjähriger Vertrag abgeschlossen. Die Zusammenarbeit mit der Organisation habe sich bewährt, schreibt der Stadtrat. Und er unterstreicht, dass eine externe Übernahme dieser Leistungen auch weiterhin sinnvoll ist. Dies, weil eine externe Organisation starke Schwankungen bei den Flüchtlingszahlen besser auffangen könne. Dies sei gerade in der aktuellen Ukraine-Krise wichtig.

So viele Flüchtlinge erwartet man in Schlieren

Der Stadtrat schreibt auch etwas zur erwarteten Anzahl Flüchtlinge in den kommenden Jahren. Vor der Ukraine-Krise habe die Stadt gemäss Quote 0,5 Prozent aller dem Kanton Zürich zugewiesenen Flüchtlinge aufnehmen müssen. Pro Jahr habe das rund 100 Asylsuchenden und vorläufig aufgenommenen Personen entsprochen.

Aktuell gelte eine Quote von 0,9 Prozent, was rund 180 Personen entspreche. Für die Zukunft rechnet der Stadtrat aber mit weniger Flüchtlingen: «Es ist davon auszugehen, dass die Ukraine-Krise in den kommenden Jahren nicht mehr vorherrschend sein wird.» Unter dem Vorbehalt, dass die Krise tatsächlich ein Ende findet, rechnet er deshalb künftig mit nur noch 115 jährlich zu betreuenden Personen.

580'000 statt 295'000 Franken pro Jahr

Der Stadtrat weist in seinem Beschluss zudem auf eine Kostensteigerung bei der AOZ-Dienstleistung hin. Hatte die Stadt für das Jahr 2022 noch 295'000 Franken dafür budgetiert, werden es neu knapp 580'000 Franken pro Jahr sein – das entspricht fast einer Verdoppelung der Kosten.

Gemäss Stadtrat hat diese Steigerung mit der höheren Anzahl aufzunehmender Personen zu tun. So habe man fürs Jahr 2022 noch mit 105 Flüchtlingen gerechnet, nun aber mit 115 Personen. Das wiederum ziehe höhere Unterkunftskosten nach sich. Und schliesslich hätten alle Flüchtlingsorganisationen die Tagessätze pro zu betreuende Person von 7.90 Franken auf 11.10 Franken erhöht, was sich wiederum auf den Preis der Dienstleistung auswirke.