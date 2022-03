Schlieren Stadtrat will Kindergarten Moos für 1,4 Millionen Franken erweitern Das Quartier an der Zürcherstrasse brauche dauerhaft zwei Kindergärten, findet der Stadtrat. Deshalb soll nun das 2019 erstellte Provisorium abgerissen und durch ein richtiges Gebäude ersetzt werden.

Der Kindergarten Moos an der Zürcherstrasse 78 wurde erst gerade renoviert. Archiv/Sophie Rüesch

Der Schlieremer Stadtrat investiert in den Schulraum. Nachdem er vor zwei Jahren den 70-jährigen Kindergarten Moos I inklusiv Turnhalle renovieren liess und jüngst die Bauabrechnung über knapp 4 Millionen absegnete, folgt nun am gleichen Standort bereits das nächste Projekt. Die Anlage Moos an der Zürcherstrasse 78 soll um ein zusätzliches Kindergartengebäude erweitert werden.

Das Projekt sieht neben einem Raum für den Kindergartenunterricht unter anderem einen Gruppenraum, ein Büro, einen Materialraum und einen Spielplatz vor. Das Gebäude soll so gebaut werden, dass es bei Bedarf um einen zusätzlichen Stock erweitert werden kann. Die alte Garage nebenan soll abgerissen und durch eine neue ersetzt werden.

Das Provisorium kommt weg

Derzeit steht auf dem Parkplatz des Areals noch ein Provisorium. Während eine Kindergartengruppe nach der Sanierung im Sommer 2020 aus ihrem 2012 erstellten Provisorium in das bestehende Kindergartengebäude zog, und das erste Provisorium sodann zurückgebaut wurde, wird ein zweites Provisorium aktuell von der zweiten Kindergartengruppe genutzt. Der 2019 errichtete Modulbau soll aber im Zug der geplanten Arbeiten auch zurückgebaut werden. Der Stadtrat begründet seine Neubaupläne damit, dass der Standort Moos auch längerfristig zwei Kindergärten brauche.

Das Vorhaben kann aber nicht ohne weiteres umgesetzt werden, wie der Stadtrat in seinem Beschluss schreibt. Das Gebiet Moos sei bereits vollständig überbaut und das Grundstück, auf dem sich Kindergarten, Turnhalle und Sportplatz befinden und der Neubau voraussichtlich entstehen soll, ist im Zonenplan der Erholungszone Sport zugeordnet. Um das Bauvorhaben zu ermöglichen, sei eine Umzonung erforderlich. Für die damit einhergehende Teilrevision der Nutzungsplanung verlangt der Kanton laut Stadtrat einen Planungsbericht und eine sogenannte qualitätsorientierte Planung mit Raum- und Freiraumkonzept.

Bisher hat die Planung 285'000 Franken gekostet

Der Stadtrat hat im Mai 2021 einen ersten Kredit von 160'000 Franken für eine Machbarkeitsstudie sowie den Planungsbericht mit qualitätsorientierter Planung gesprochen. Diese Arbeiten sind abgeschlossen und ihre Ergebnisse liegen vor.

Nun hat er einen Projektierungskredit von 125'000 Franken gesprochen. Mit diesem Betrag soll nun ein konkretes Projekt ausgearbeitet werden. Damit hat der Stadtrat bis jetzt für das Projekt total 285'000 Franken gesprochen.

Für das ganze Projekt rechnet der Stadtrat mit Kosten von 1,4 Millionen Franken. Die Bauarbeiten sollen im ersten Quartal 2024 beginnen, abgeschlossen sein soll das Projekt im vierten Quartal 2024. Bevor der Bau überhaupt beginnen kann, wird der Stadtrat zunächst noch über die Umzonung und den Baukredit entscheiden müssen und auch das Stadtparlament wird beide Geschäften zustimmen müssen.