Schlieren Der Stadtrat will das Geschenk der Mitte nicht reparieren lassen Die Stühle, die die Partei der Stadt geschenkt hat, sollen weder ersetzt noch repariert werden. Einen Funken Hoffnung gibt es aber.

Von den Stühlen auf dem Stadtplatz Schlieren kamen diesen Sommer zwei abhanden. Bild: Aline Fuhrer

Die Antwort des Stadtrats auf Daniel Laubis Frage fällt ernüchternd aus: «Bei den Stühlen handelt es sich um ein Geschenk einer politischen Partei. Es ist nicht üblich, dass Geschenke durch Steuergelder mit grösserem Aufwand unterhalten oder gar ersetzt werden.»

Mitte-Gemeindeparlamentarer Laubi hatte im Juni eine Kleine Anfrage eingereicht, in der er seine Sorge über den Zustand und den Verbleib der farbigen Stühle auf dem Schlieremer Stadtplatz zum Ausdruck gab. Er beanstandete, dass manche Stühle beschädigt und andere abhanden gekommen seien. Von den zehn Stühlen, die seine Partei der Stadt Anfang 2022 anlässlich ihres früheren Namenswechsels von CVP zur Mitte geschenkt hatte, waren im Juni nur noch acht auf dem Platz. Und wie sich bei einem Augenschein herausstellen sollte, fehlte bei zweien auch noch ein Teil der Rückenlehne.

Reparatur nur unter bestimmten Bedingungen

Gemeindeparlamentarier Laubi verlangte deshalb, dass die fehlenden Möbel ersetzt und die kaputten repariert werden. In seiner Antwort sagt der Stadtrat jetzt, dass die Stühle nur dann repariert werden, wenn diese kleinere Mängel vorweisen oder ein Verletzungsrisiko bergen würden. Die Stadt behält sich auch vor, die Stühle zu entsorgen, wenn eine solche Reparatur nicht möglich ist.

Einen Funken Hoffnung gibt es aber noch für Laubi. So schreibt der Stadtrat: «Grundsätzlich sind Sitzgelegenheiten auf dem Stadtplatz erwünscht.» Und: «Der Stadtrat schliesst jedoch aus, entfernte Stühle durch das gleiche Modell zu ersetzen.» Aus dieser Aussage wird nicht klar, ob der Stadtrat ganz auf einen Ersatz der Stühle verzichten will – oder ob er einfach nicht für einen ebenbürtigen Ersatz sorgen möchte. Vielleicht werden also bald wieder zehn Stühle auf dem Stadtplatz stehen, und sogar noch verschiedene Typen.