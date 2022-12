Schlieren Stadtrat will Beteiligung an erneuerbarer Gas-Produktion in Island loswerden Schlieren soll seine Beteiligung an der Swiss Green Gas International AG verkaufen. Nun muss noch das Gemeindeparlament Ja sagen.

Zwölf andere Stadtwerke und Regiowerke haben ihre Beteiligung an Swiss Green Gas International AG bereits verkauft. Zuallerletzt will nun auch Schlieren seine Anteile loswerden. Dass die Stadt als letzte verkauft, lohnt sich finanziell. Urs Jaudas / Keystone

Der Schlieremer Stadtrat will seine Beteiligung an der Swiss Green Gas International AG für 312’000 Franken an diese AG verkaufen. Der Anteil der Stadt am Unternehmen beträgt heute 4,84 Prozent. Das Geschäft der Swiss Green Gas International AG ist, in Island und Norwegen erneuerbares Gas zu produzieren und in die Schweiz zu importieren. Noch steht aber keine einzige Produktionsanlage.

Der Entscheid, sich am Unternehmen zu beteiligen, ist im September 2020 im Schlieremer Gemeindeparlament gefallen. «Die kontinuierliche Förderung von erneuerbaren Gasen ist nicht bloss eine Absicht, sondern eine wirtschaftliche Notwendigkeit», hiess es damals im Antrag des Stadtrats. Nur die Grünen waren damals dagegen – dies unter anderem, weil das synthetische Gas wegen des Transports nicht CO 2 -neutral sei.

Schon vor dieser Entscheidung hatte ein Vertrag zwischen Schlieren und der Projektentwicklungsgesellschaft Nordur Power SNG AG zum Import von erneuerbarem Gas bestanden. Deren Projektportfolio wurde im Oktober 2021 an die Swiss Green Gas International AG überführt.

Wieso aber will sich Schlieren nun nicht mehr an der Produktion von erneuerbarem Gas im Norden beteiligen? Die anderen zwölf Stadt- und Regiowerke, die auch Aktionäre der Swiss Green Gas International AG waren, sind bereits wieder aus dem Deal ausgestiegen. Dadurch hat sich die Beteiligung von Schlieren auf 4,84 Prozent erhöht. Die übrigen Aktionäre sind heute die Holdigaz SA, die Axpo Solutions AG und die Nordur Group GmbH.

Schlieren kann finanziell schadlos austreten

Wie nun dem neuen Antrag des Stadtrats an das Parlament zu entnehmen ist, würde eine weitere Beteiligung «ein starkes Engagement seitens der Stadt und der Abteilung Werke, Versorgung und Anlagen» erfordern. «Holdigaz SA und Axpo Solutions AG sind grosse Energieversorger und haben die Ressourcen und die Erfahrung mit internationalen Projekten. Durch den Ausstieg aller anderen Stadtwerke passt die Stadt Schlieren mit ihrer Grösse nicht mehr in dieses Konstrukt», heisst es weiter.

Auch das verhältnismässig grosse Risiko für die Stadt wird genannt. Aus diesen Gründen seien die anderen Aktionäre bestrebt, die Stadt Schlieren finanziell schadlos austreten zu lassen. Das bedeutet, dass die Swiss Green Gas International AG bereit ist, die Aktien der Stadt zum Nominalwert zurückzukaufen. Zuerst muss das Schlieremer Gemeindeparlament dem Verkauf allerdings noch zustimmen.

Die anderen Stadt- und Regiowerke, die frühzeitig aus dem Deal ausgestiegen sind, mussten im Gegensatz zu Schlieren das Geld, das sie für ihre Beteiligung gezahlt hatten, abschreiben.