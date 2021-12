Stadtrat spricht 95'000 Franken für neue LED-Leuchten

Der Stadtrat will die Beleuchtung im Schulhaus Zelgli erneuern. Er hat deshalb kürzlich 95'000 Franken als gebundene Ausgabe für neue LED-Lampen in der Doppelturnhalle gesprochen. Damit hat er bald die Leuchtanlage des gesamten Schulhauses modernisiert. Bereits im Frühjahr genehmigte der Stadtrat 250'000 Franken für die Zugänglichkeit der Elektroinstallation und für den Leuchtenersatz in Schulzimmern und Korridoren. (lue)