Schlieren Stadtrat spricht für Fotobuch 10'000 Franken weniger als von der ZHdK beantragt Obwohl es der Stadt Schlieren genützt hat: Der Stadtrat gibt der ZHdK nur 20'000 Franken für ihr Buchprojekt. Die Hochschule hätte sich 30'000 Franken gewünscht.

Die Grundlagen für das fotografische Denkmal an die Stadt Schlieren sind zusammen. Die Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) hat von 2005 bis 2020 in regelmässigen Abständen an 63 Standorten die Stadt Schlieren fotografiert. Dies mit dem Ziel, die städtebauliche Entwicklung festzuhalten.

Engstringerstrasse Ein Beispiel für eine Veränderung in Schlieren 2005 2019 2005: Engstringerstrasse Einmündung Brandstrasse, Blick nach Südwesten. zvg

Die Ergebnisse dieser fotografischen Langzeitbeobachtung sollen nun in einem Buch veröffentlicht werden. Dafür hat die ZHdK bei der Stadt Schlieren ein Gesuch um einen Förderbeitrag von 30’000 Franken gestellt. Als Gegenleistung soll die Stadt 200 Exemplare der Publikation erhalten.

Der Stadtrat verweist auf die derzeitige «finanzielle Entwicklung» der Stadt

So viel Geld, wie von der ZHdK beantragt, spricht der Stadtrat allerdings nicht. Er zahlt ihr nur 20'000 Franken. Diesen Entscheid begründet der Stadtrat mit der aktuellen «finanziellen Entwicklung» der Stadt. Zudem sei ein entsprechender Beitrag im Budget 2022 nicht berücksichtigt. Das Parlament hatte den Stadtrat bei der Debatte zum Budget 2022 zum Sparen angehalten und den stadträtlichen Antrag, den Steuerfuss von 111 Prozent auf 116 Prozent zu erhöhen, abgelehnt.

Dennoch betont der Stadtrat, dass er das nun geplante Buch begrüsst: Es biete für das breite Publikum eine einfach zugängliche, visuelle Ortsgeschichte und für das Fachpublikum stelle das Buch die Stadt Schlieren «auf einzigartige Weise als Fallbeispiel für zeitgemässe Stadtentwicklung in der Agglomeration vor».

Schlieren sei eine der ersten Agglomerationsgemeinden in der Schweiz, die ihre bauliche Entwicklung über Stadtentwicklungskonzepte gesteuert hätten, schreibt der Stadtrat weiter. Und:

«Diese besondere Planungs- und Baugeschichte Schlierens wird in dem Buch ausführlich gewürdigt.»

Zudem habe das Projekt wegen seiner medialen Präsenz «viel zu einem positiven Image der Stadt beigetragen». Der Stadtrat rechnet deshalb damit, dass auch das Buch «auf eine grosse Resonanz stossen wird».

Bereits die zweite Zahlung der Stadt an die ZHdK

Da das Projekt für die Stadt «aus Sicht der Planung beziehungsweise der Stadtentwicklung von grossem Nutzen» ist, hatte der Stadtrat bereits Anfang 2015 beschlossen, es personell und finanziell mit einem Beitrag von 25’000 Franken zu unterstützen.

Das Buch wird voraussichtlich knapp 180'000 Franken kosten. 60'000 Franken davon übernimmt die ZHdK. Die Publikation soll in Deutsch und Englisch erscheinen. Auf www.beobachtung-schlieren.ch finden sich weitere Infos zum Projekt.