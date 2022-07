Schlieren Stadtrat spricht 836'000 Franken für Wasserleitung an der Rohrstrasse Die Wasserleitung an der Rohrstrasse müsse altersbedingt ersetzt werden, sagt der Stadtrat.

Beim Rohrweg muss eine Wasserleitung ersetzt werden. Themenbild/Archiv

Die Wasserleitung an der Rohrstrasse in Schlieren muss im ruind 200 Meter langen Abschnitt zwischen Rohrweg und Lättenstrasse ersetzt werden, wie der Stadtrat in einem aktuellen Beschluss schreibt. Er hat für das Geschäft eine gebundene Ausgabe von 836’000 Franken exklusive Mehrwertsteuer bewilligt. Im ersten Jahr nach Inbetriebnahme fallen voraussichtlich Kapitalfolgekosten von rund 13’000 Franken an.

Der Ersatz der bestehenden Leitung sei unter anderem wegen ihres Alters notwendig und könne nicht verschoben werden, heisst es weiter. Die Asbestzementleitung sei zwischen 1963 und 1968 erstellt worden. In den letzten Jahren kam es mehrmals zu Rohrbrüchen. Ein weiterer Grund für den Ersatz sei der in diesem Gebiet geplante Netzausbau, dessen erste Etappe bereits 2006 zwischen Engstringerstrasse und Rohrweg realisiert worden sei. Zudem sind zwei neue Hydranten und diverse Hauszuleitungen Bestandteil des Projekts.

Die Bauarbeiten ausführen wird die Walo Bertschinger AG aus Dietikon. Sie hat sich im Einladungsverfahren gegen drei andere Firmen durchgesetzt; ihr Angebot war laut Stadtrat das «wirtschaftlich vorteilhafteste».