Schlieren Stadtrat spricht 150'000 Franken für Pausenplatzersatz Der neue Doppelhort bei der Schule Hofacker beansprucht einen Teil des Pausenplatzes. Jetzt soll Ersatz geschaffen werden.

Die Schule Hofacker in Schlieren, fotografiert am 26. Juni 2020. Severin Bigler

Der Schlieremer Stadtrat hat für einen Pausenplatzersatz beim Schulhaus Hofacker einen Kredit von 150’000 Franken bewilligt. Die Investition ist im Budget 2022 eingestellt. Die Arbeiten sollen Ende Sommerferien erfolgen.

Das Gemeindeparlament genehmigte am 9. März 2020 einen Baukredit von 2,5 Millionen Franken für einen neuen Doppelhort Hofacker. Er soll auf das Schuljahr 2022/23 bezogen werden können. Auf Wunsch des Schülerparlaments der Schule Hofacker habe man geprüft, ob an anderer Stelle ein Ersatz für die nun durch den Hort überbaute Pausenplatzfläche geschaffen werden könne, schreibt der Stadtrat in seinem Beschluss. Und da die an den Neubau angrenzende Rasenfläche im Winter und bei Regen nicht vollumfänglich bespielt werden könne, soll nun ein Teil davon als Pausenplatz genutzt werden.

Unabhängig davon liess der Stadtrat bereits im Dezember verlauten, dass das Projekt Doppelhort 2,95 statt 2,5 Millionen Franken kosten wird. Unter anderem, weil die Rohstoffpreise während der Pandemie angestiegen seien und eine coronakonforme Lüftung habe eingebaut werden müssen.