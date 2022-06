Schlieren Stadtrat sieht Forderung erfüllt: Der Kulturplatz wurde «deutlich früher» geräumt als geplant Alt Gemeinderat Thomas Widmer hat in einem Postulat von 2018 die Räumung des damals von Baumaschinen verstellten Kulturplatzes verlangt. Weil die Forderung mittlerweile erfüllt ist, möchte der Stadtrat den Vorstoss zu den Akten legen.

Kaum wieder zu erkennen: So sah der Kulturplatz im Zentrum 2018 aus. Heute steht die Sommerbeiz auf dem Areal, das an den Stadtplatz angrenzt. Archiv: Alex Rudolf

Für den Schlieremer Stadtrat ist das Thema Nutzung des Kulturplatzes vom Tisch. Er beantragt deshalb dem Gemeindeparlament, ein Postulat abzuschreiben, das der damalige Parlamentarier Thomas Widmer (Quartierverein) zusammen mit sieben weiteren Parlamentsmitgliedern im September 2018 eingereichte.

Die Kulturplatz genannte Brache befindet sich im Zentrum von Schlieren, zwischen der Pischte 52, der Ringstrasse und den alten Häusern an der Badenerstrasse. Heute befinden sich die Sommerbeiz mit ihren Eisenbahnwagen, ein Pétanque-Feld und ein paar Bäume darauf. Zum Zeitpunkt, als Widmer seinen Vorstoss eingereicht hatte, war die Fläche noch ein Baufeld, auf dem Container und Maschinen standen.

So sieht das Areal heute aus: oben der Stadtplatz mit dem roten Dach, links das Parkside, rechts der Stadtpark und unten die alten Häuser an der Badenerstrasse. Luftaufnahmen vom 23. Februar 2022. Sandra Ardizzone

Widmer störte sich damals unter anderem am Erscheinungsbild und forderte, dass der Platz früher als beabsichtigt geräumt und der Öffentlichkeit zur Nutzung respektive Neugestaltung überlassen werde. Gemäss Postulat beabsichtigte der Stadtrat zum damaligen Zeitpunkt, den Platz erst 2023 freizugeben. Schliesslich hatte der Stadtrat, so heisst es im Postulat, die Fläche bis zu diesem Zeitpunkt der Limmattalbahn AG als Baustellen-Installationsplatz vermietet. Widmer forderte im Herbst 2018 hingegen, dass die Freigabe möglichst schon 2019 geschehe.

Thomas Widmer (Quartierverein) im April 2018 an der konstituierenden Sitzung des damals neu gewählten Schlieremer Parlaments. Sandra Ardizzone

Stadtrat: Platz wurde «im Sinne des Postulats» genutzt

Im Oktober 2018 überwies das Gemeindeparlament das Geschäft an den Stadtrat. Aber inzwischen hat sich die Lage stark verändert. Darauf verweist auch der Stadtrat im nun vorliegenden Antrag an das Parlament. Die Forderungen des Postulats sind für den Stadtrat bereits erfüllt. So habe er bei der Limmattalbahn erreicht, dass der Platz «deutlich früher» als ursprünglich geplant geräumt worden sei. Und: «In der Folge wurde die Fläche, ganz im Sinne des Postulats, vielfältig genutzt», beispielsweise als Spielort für einen Zirkus und ein Kasperli-Theater oder eben als Pétanque-Feld.

Was die Zukunft betrifft, so verweist der Stadtrat auf den im März genehmigten Masterplan Grüne Mitte. Dieser dient zur Planung für die seit Jahren versprochene Umgestaltung des Schlieremer Zentrums. Das Areal, das neu gestaltet werden soll, betrifft den Bereich zwischen Stadtpark und Badenerstrasse und beinhaltet auch den Kulturplatz. Wie die Grüne Mitte aussehen soll, ist noch nicht klar. Was mit der Pischte 52 und dem Kulturplatz geschehen könnte, soll ein für 2024 oder 2025 geplanter landschaftsarchitektonischer Projektwettbewerb zeigen. Zudem verspricht der Stadtrat, dass der Platz bis 2025 «provisorisch aufgewertet» werden soll. Damit werde sichergestellt, dass der Platz bis zur definitiven Gestaltung weiterhin für Aktivitäten genutzt werden könne.